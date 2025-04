Andrea Damante diventa papà, la fidanzata Elisa Visari è incinta

Spettacolo

L'arrivo di un bebè per una star è diventato un momento da vivere pubblicamente, un'occasione per mostrare ai fan e ai media un lato inedito di sé che spesso si esprime anche attraverso gli abiti, non sempre fedeli al tradizionale guardaroba premaman. Ecco il maternity style delle dive da red carpet a cominciare da quelle che partoriranno in questa stagione a cura di Vittoria Romagnuolo