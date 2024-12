Sofia Viscardi è incinta: "Due che si amano molto a volte fa tre"

Emozione , un po' di paura e tanta curiosità per quello che verrà. Sofia Viscardi ha descritto così il mix di sensazioni che accompagnano la sua prima gravidanza, giunta in questo momento quasi al settimo mese . Il primo figlio della celebre youtuber e autrice dei romanzi Succede e Abbastanza, pubblicati tra il 2017 e il 2018, nascerà il prossimo anno sotto il segno dei Pesci, una curiosità che la futura mamma ha rivelato ai suoi follower di Instagram che hanno ricevuto la notizia della gravidanza della beniamina della Gen Z a sorpresa. Qualcuno le chiede se è questa la ragione del suo trasferimento a Roma. Viscardi rivela che, in realtà, la gravidanza è venuta dopo e, in maniera spontanea, scrive: “Due che si amano molto a volte fa tre” , una frase molto nel suo stile che racconta l'approccio della ventiseienne a questa novità. Molte le domande degli utenti di Instagram su Tommaso , il padre del bambino , che compare in alcune delle foto pubblicate dalla creator. Tommaso “è un grande regalo che il mondo mi ha fatto ”, scrive Sofia Viscardi che si è sentita di condividere con chi l'ha sempre seguita questo momento magico in cui è evidentemente felicissima. Nel carosello di foto postate sui social si vede il pancione ormai sporgente e il profilo del bambino nelle ecografie. Ci sono anche gli screenshot di una chat con sua madre che le scrive che è bellissima con la pancia, più altre foto che raccontano il momento: biscotti, relax e qualche lettura a tema in vista dell'allargamento della famiglia.

Sofia Viscardi, voce simbolo della Generazione Z

Sono mesi d'amore attraversati da tanti pensieri per Sofia Viscardi che ammette di non aver ancora capito quale sia la chiave giusta per parlare al mondo di questa esperienza che è molto intima ma che è, al tempo, stesso una grande avventura collettiva.

Sta prendendo appunti, dunque, la ventiseienne amatissima tra i suoi coetanei per il suo lavoro, online e offline.

Nata professionalmente in rete come creatrice di contenuti innovativi, Sofia Viscardi è diventata una delle più seguite ed influenti content creator italiane.

La sua vocazione naturale nel trattare argomenti di interesse per i suoi coetanei, l'ha portata a guardare oltre, pubblicando libri e creando realtà editoriali alternative, come Profilo di Venti, realizzato con Irene Graziosi e Show Reel Media Group, un progetto nato nel 2019 e diventato molto popolare durante la pandemia.

Dopo la chiusura di Venti, Viscardi si è trasferita a Roma. Dalla Capitale, a questo punto, potrebbero arrivare le ispirazioni per un nuovo percorso creativo tutto da scoprire.