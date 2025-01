Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli genitori, è nato il figlio Kian

Spettacolo

Nell'anno che sta per finire, tante coppie vip (in Italia e all'estero) hanno dato alla luce il loro primogenito. Ma sono nati anche secondi, terzi e quarti figli. Eccoli tutti

Tra le star che hanno partorito nel 2024 troviamo Vanessa Hudgens . La 35enne star di High School Musical ha dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell'amore col giocatore di baseball 27enne Cole Tucker . Nessun annuncio ufficiale, da parte della coppia. Ma, lo scorso 3 luglio, sono state diffuse alcune immagini di Vanessa fuori da un ospedale di Los Angeles con in braccio il figlio neonato

Il baby vip più celebre del 2024? Senza dubbio, il figlio di Justin Bieber e Hailey Baldwin. “Benvenuto a casa Jack Blues Bieber", scriveva il cantante lo scorso 23 agosto. A lungo i due hanno tenuta nascosta la gravidanza, complice il fatto che - fino al sesto mese - Hailey non aveva pancia. Ora che sono in tre, non potrebbero essere più felici