Giulia Salemi è incinta: "Frutto di un amore maturo e responsabile"

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli diventeranno genitori.

Ad annunciarlo sono stati loro stessi, postando su Instagram alcune immagini del pancino di Giulia, e raccontando tutto nella didascalia che le accompagna.

Giulia Salemi incinta: l'annuncio su Instagram

"Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita", ha scritto Giulia Salemi. "Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile". La showgirl e presentatrice ha poi spiegato d'essere impaurita, ma di voler fare del suo meglio come mamma per crescere quel bambino, "certa di avere accanto un super papà che grazie al suo amore mi fa sentire protetta e al sicuro". Grati alla vita per aver ricevuto un dono così grande, i due si dicono pronti a vivere per il figlio che presto arriverà.

Tra i messaggi d'auguri, quello della fotografa e modella Nima Benati, la ballerina di Amici Giulia Stabile, Valentina Ferragni, Lodovica Comello, Chiara Ferragni, Alessia Marcuzzi, Bianca Balti e Andrea Delogu.