Giulia Valentina incinta, gli auguri di Chiara Ferragni

Giulia Valentina, ex fidanzata di Fedez, ha annunciato in un reel su Instagram di essere incinta. Chiara Ferragni, fresca di separazione dal rapper, ha commentato la notizia con un cuore rosso, segno dell’assenza di rivalità e di rancori tra le due donne. “Volevo parlarvi di una cosa, perché stavo pensando come dirlo”, dice Giulia Valentina nel video. “Mi sono segnata un po’ di idee, ve le dico, voi mi dite cosa pensate e poi vediamo”. Condivide poi un elenco di proposte. “La prima: foto nuda. Io nuda con un velo, un pezzo di tessuto, un lenzuolo, non lo so, che mi copre però che si vede, si capisce. Posto quella e via. In bianco e nero, una roba di classe, elegante, non una cosa volgare. Magari me la potrebbe fare Manuel. Che imbarazzo con Manuel, però, con tutto quello che gli ho fatto passare pure la foto nuda mi deve fare. Non lo so...Forse mi vergogno. Ma poi, forse, anche troppo sexy per me...No, facciamo una roba più spiritosa”, ragiona ad alta voce, prima di proporre una seconda opzione, il body painting. “Mi faccio fare un forno? Un uovo che si apre? Una cosa così. Magari potrei chiedere a Mr Daniel se lo sa fare. Anche se forse è troppo spiritosa questa, teniamola in forse”. Con la consueta ironia, propone un’alternativa ancora più ambiziosa: “Avete presente quei video super virali su TikTok, due aerei che passano sul Duomo, che sputano fuoco, fiamme, fumo, coriandoli di vari colori. Io che piango, videomaker che fa il giro di tutta Milano, si vede Milano tutta dall’alto, con le musiche magari di Selling Sunset. L’unica cosa è che il Comune non mi dà il permesso per accendere il camino, figuriamoci se mi dà il permesso di fare una roba così...Qui non si può alzare un drone, figuriamoci, no”. L’ultima ipotesi è “una roba semplicissima: con gli amici. Ricordate quei video dove uno chiama tutti gli amici e dice: “Facciamo una foto di gruppo”. E poi fa: “Tre, due, uno” e pam, uno lo dice e tutti: “Noooo!” Sorpresi. Questa era carina solo che l’ho già detto a tutti. Alcuni magari potrebbero fingersi sorpresi ma altri non sanno fingere. O magari tiro fuori quegli amici che non sento mai, quelli che non vedo da anni e lo dico a loro. Ma non gliene frega niente, secondo me”. Alla fine, Giulia Valentina svela il segreto con studiata sbadataggine. “Ci penso, tanto c’è ancora tempo. Grazie. Perché altrimenti mi ero segnata anche la foto con l’ecografia”, dice mentre si alza in piedi e mostra la pancia rotonda. Il nome del compagno e futuro papà, con il quale l’influencer ha una relazione da diversi anni, resta però segreto.