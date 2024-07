Margot Robbie incinta, la star di Barbie aspetterebbe il primo figlio

Secondo People Magazine la diva di Hollywood sarebbe in attesa del suo primo figlio, ipotesi alimentata da alcune foto, virali sui social, in cui l'australiana, in vacanza in Italia, mostra rotondità sospette





Margot Robbie e Tom Ackerley sarebbero in attesa del loro primo figlio, lo rivela People Magazine che afferma di aver avuto conferma della notizia da diverse fonti.

La gravidanza, ancora presunta, della star di Barbie, non confermata dai diretti interessati, ha tuttavia fatto il giro della rete e dei social dove sono diventate virali delle foto dell'attrice e produttrice in vacanza in Italia con un look che rivela rotondità sospette.





Le foto della vacanza in Italia

Margot Robbie è incinta, per People Magazine e i media di settore non ci sono dubbi e le foto della star in vacanza in Italia che circolano sui social non fanno altro che dare conferme ai fan che già esultano per l'arrivo del primogenito dell'interprete di Barbie e di suo marito Tom Ackerley.

Normalmente molto riservati sulla loro vita privata, l'attrice australiana e il produttore britannico potrebbero aver scelto di vivere questo momento speciale della loro vita di coppia con la stessa discrezione con cui hanno approcciato le nozze, rese pubbliche solo dopo l'avvenuta cerimonia nel 2016.

Le recenti foto della star in vacanza in Italia, sul Lago di Como, però, potrebbero aver compromesso le intenzioni delle due celebrità, protagoniste dei titoli delle pagine rosa per l'arrivo di un primo figlio.

Negli scatti Margot Robbie sfoggia un top corto che rivela l'addome. La pancia spunta, rotonda, da un completo con blazer scuro, un look dall'eleganza rilassata scelto per le vacanze nel italiane dell'attrice. leggi anche Vanessa Hudgens ha partorito: è nato il primo figlio con Cole Tucker

Chi è Tom Ackerley, il marito di Margot Robbie Margot Robbie e Tom Ackerley rappresentano una coppia di successo, nella vita e nel lavoro.

I due, sposati dal 2016, lavorano fianco a fianco nell'industria cinematografica, impegnati come co-fondatori della LuckyChap Entertainment, società che ha prodotto film e serie indipendenti e progetti che sono stati alcuni dei maggiori successi del grande e piccolo schermo degli ultimi anni, da Tonya a Una donna promettente, a Lo strangolatore di Boston, a Saltburn e Barbie.

Robbie e Ackerley si sono conosciuti nel 2014 sul set di film Suite Francaise, pellicola di Saul Dibb in cui Robbie recitava e Ackerley lavorava come assistente alla regia, dietro la macchina da presa.

Tom Ackerley, originario del Surrey, classe 1990 come sua moglie, ha mosso i primi passi nell'industria cinematografica come comparsa, partecipando ai film della saga di Harry Potter, ma dagli anni Dieci del Duemila ha avorato regolarmente come assistente alla regia di vari progetti prima di intraprendere la strada della produzione.

Negli ultimi mesi l'uomo ha rilasciato una rara intervista in cui ha parlato del rapporto con sua moglie con cui condivide l'intera giornata, tra lavoro e quotidianità familiare.

Ackerley ha riferito al Sunday Times che tra lui e Margot Robbie l'armonia è totale, lui e sua moglie sono sempre insieme, a casa e sul lavoro, non c'è bisogno di accendere o spegnere un interruttore. L'arrivo di un bambino potrà solo cementare un'unione invidiabile che, certamente, ora sarà ancora di più che mai sotto la lende dei media. vedi anche Saltburn, la produttrice Margot Robbie alla première di Los Angeles

Margot Robbie, 34, flashes her midriff in a cropped white top as she carefully boards a boat during Lake Como holiday with husband Tom Ackerley https://t.co/vHuMRm9krJ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) July 7, 2024