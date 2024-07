Vanessa Hudgens, è nato il primo figlio con il marito Cole Tucker

La star di "High School Musical", che ha dato alla luce il suo primogenito in totale riservatezza, è stata colta dai paparazzi mentre veniva dimessa da una clinica di Santa Monica in California. Nessun annuncio ufficiale, per ora sui social, né notizie sul sesso del bebè



Vanessa Hudgens è diventata mamma, la notizia non arriva dalla diretta interessata né da suoi portavoce ma dalla stampa statunitense che ha diffuso immagini rubate all'attrice e cantante mentre usciva da una clinica privata di Santa Monica, in California.

Le foto, che mostrano la neo-mamma con in braccio il suo primo figlio, sono state scattate mercoledì 3 luglio e provano che il parto è avvenuto certamente in precedenza. Non è dato, dunque, sapere la data di nascita del promogenito della trentacinquenne, né il sesso del bambino. Hudgens e suo marito, il giocatore di baseball Cole Tucker, non hanno diffuso informazioni in questo senso nel corso della gravidanza.



Le foto col bambino a Santa Monica Vanessa Hudgens ha partorito ma non ha ancora dato la lieta notizia ai suoi fan in tutto il mondo, che pure avevano condiviso l'attesa del suo primo figlio con la star di High School Musical attraverso i suoi profili social ufficiali, sui quali negli ultimi mesi, non sono mancate foto dell'attrice col pancione e momenti di una gravidanza vissuta in compagnia dei suoi affetti più cari.

Nelle foto, comparse anche su TMZ, Hudgens e Tucker lasciano la clinica di Santa Monica carichi di bagagli e col piccolo avvolto tra le fasce. La neo-mamma sembra in ottima salute mentre stringe, premurosa, il neonato.

L'avvistamento risale al 3 luglio, data in cui il giocatore di baseball ha compito ventotto anni. Probabilmente lo sportivo era gi diventato papà in quella data ma Vanessa Hudgens, che vuole evidentemente vivere questo momento speciale con riserbo, ha preferito lasciare sul suo profilo Instagram un post con gli auguri per suo marito, scegliendo di rivelare al mondo di essere diventata mamma in un secondo momento.

Il primo figlio a poca distanza dalle nozze

Il segreto, però, è stato svelato e i fan, che avevano già preso di mira il post per fare gli auguri al marito della loro beniamina, interprete di Gabriella Montez nella saga musicale diretta da Kenny Ortega, hanno colto l'occasione per aggiungere le congratulazioni per la coppia, sposata dal dicembre del 2023.

Vanessa Hudgens e Cole Tucker si sono conosciuti durante il lockdown e sono stati avvistati insieme, in pubblico, per la prima volta, nel novembre del 2020. Il fidanzamento, invece, risale alla primavera del 2023 e, pochi mesi dopo le nozze in Messico, a Tulum, l'attrice di Hollywood ha annunciato al mondo di essere incinta nel clamore della notte degli Oscar 2023, evento a cui lei ha preso parte come presentatrice dello show sul red carpet (LE FOTO).

Vestita di nero,con un abito da sera attillato, l'attrice esibiva già le sue prime rotondità. Initile dire che le sue foto diventarono subito virali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🔮Vanessa Hudgens🔮 (@vanessahudgens)