Oscar 2024, Vanessa Hudgens condurrà lo show dal red carpet

La star californiana è stata riconfermata per il terzo anno consecutivo come conduttrice della diretta che precede l'inizio della cerimonia di premiazione. Insieme a Julienne Hough accoglierà le stelle di Hollywood sul tappeto rosso più prestigioso della stagione

A pochi giorni dalla notte più glamour di Hollywood, l'Academy Award ha annunciato che il Red Carpet Show della novantaseiesima edizione degli Oscar sarà condotto da Vanessa Hudgens in coppia con Julienne Hough, attrice e ballerin plurivincitrice di Dancing With the Stars (Ballando con le stelle America).

Hudgens darà il benvenuto ai protagonisti della notte degli Oscar accogliendoli sul tappeto rosso del Dolby Theatre di Los Angeles che per qualche ora sarà affollato di divi e dive illuminate dalle luci dei riflettori e di mille flash. L'attrice non è nuova all'incarico che ricopre con successo da ben tre anni di fila.

Lo show: 30 minuti live dal red carpet Il carisma e il fascino di Vanessa Hudgens, presentatrice del Red Carpet Show degli Oscar nelle ultime due edizioni, hanno indotto i realizzatori della notte più importante del mondo del cinema a riconfermare la trentacinquenne californiana nel ruolo di padrona di casa del red carpet degli Academy Awards.

L'attrice, insieme a Julienne Hough, un altro volto molto popolare negli States, si occuperà della diretta di trenta minuti che precede l'inizio ufficiale della cerimonia che, Oltreoceano, andrà in onda dalle 19 in poi.

In Italia l'appuntamento trasmesso da ABC corrisponde all'una di notte, quindi, i fan di Vanessa Hudgens dovranno aspettare svegli, nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, per ascoltare le interviste dell'attrice ai blasonati colleghi hollywoodiani e, soprattutto, godere del grande spettacolo degli abiti da gran sera che fa degli Oscar uno degli eventi più rilevanti sempre, anche tra gli appassionati di moda.



I volti di una cerimonia stellare Vanessa Hudgens cederà la diretta alla cerimonia che, come è noto, sarà condotta da Jimmy Kimmel, anche lui confermato per il secondo anno consecutivo nel prestigioso incarico.

Kimmel avrà tantissima compagnia sul palco dell'iconico Dolby Theatre dal momento che quest'anno i produttori della cerimonia, Michael De Luca e Jennifer Todd, hanno pensato di riproporre una formula adottata nel 2009 e mai più replicata che rese ancora più speciale la consegna dei premi per la recitazione.

Anche quest'anno, come quindici anni fa, le statuette per le categorie Miglior Attore, Migliore Attrice e per i Migliori interpreti non protagonisti saranno consegnate da un gruppo di vincitori nelle stesse categorie del passato dando vita a momenti di spettacolo già parecchio attesi.

Del resto, l'Academy stessa ha alimentato l'attesa pubblicando, a più riprese e con anticipo, l'elenco dei volti che presenteranno i premi. Nella già lunga lista figurano: Jamie Lee Curtis, essica Lange, Matthew McConaughey, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Zendaya, Steven Spielberg Charlize Theron. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ancora altre soprese.

