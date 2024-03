Oscar 2024, i pronostici sui vincitori: dai film agli attori

Secondo i pronostici Oppenheimer sarà il probabile vincitore nella categoria miglior film. La pellicola diretta da Christopher Nolan dovrebbe aggiudicarsi anche la statuetta per la regia. Più incerta la sfida per il miglior protagonista: Cillian Murphy è il favorito ma salgono le quotazioni di Paul Giamatti, professore in The Holdovers. Per quanto riguarda le attrici, il duello è tra la Emma Stone di Povere Creature e la Lily Gladstone di Killer of The Flower Moon, ma attenzione alla Carey Mulligan di Maestro