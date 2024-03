Oscar, la classifica dei 12 film più premiati di tutti i tempi. FOTO

9/18 ©Webphoto

West Side Story (1961) è diretto da Jerome Robbins e Robert Wise e tratto dall’omonimo musical. Dieci statuette su undici nomination. Oltre a Rita Moreno e George Chakiris, che vinsero rispettivamente i premi come miglior attrice non protagonista e miglior attore non protagonista, West Side Story vinse come il miglior film del 1961, aggiudicandosi anche la miglior regia, fotografia, scenografia, costumi, montaggio, sonoro e colonna sonora. Manca solo la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale, altrimenti la pellicola avrebbe fatto “jackpot”