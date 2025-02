Notte degli Oscar 2025, tutto quello che c'è da sapere della cerimonia

Miglior film

• Anora

• The Brutalist

• A Complete Unknown

• Conclave

• Dune – Parte 2

• Emilia Pérez

• I’m Still Here

• Nickel Boys

• The Substance

• Wicked





Miglior Regia



• Sean Baker, Anora

• Brady Corbet, The Brutalist

• James Mangold, A Complete Unknown

• Jacques Audiard, Emilia Pérez

• Coralie Fargeat, The Substance



Miglior Attrice protagonista



• Cynthia Erivo, Wicked

• Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

• Mikey Madison, Anora

• Demi Moore, The Substance

• Fernanda Torres, Io sono ancora qui



Miglior Attore protagonista



• Adrien Brody, The Brutalist

• Timothée Chalamet, A Complete Unknown

• Colman Domingo, Sing Sing

• Ralph Fiennes, Conclave

• Sebastian Stan, The Apprentice



Miglior Film internazionale



• Io sono ancora qui

• The girl with the needle

• Emilia Pérez

• Il Seme del Fico Sacro

• Flow



Miglior Attrice non protagonista



• Monica Barbaro, A Complete Unknown

• Ariana Grande, Wicked

• Felicity Jones, The Brutalist

• Isabella Rossellini, Conclave

• Zoe Saldana, Emilia Pérez



Miglior Attore non protagonista



• Yura Borisov, Anora

• Kieran Culkin, A Real Pain

• Edward Norton, A Complete Unknown

• Guy Pierce, The Brutalist

• Jeremy Strong, The Apprentice



Miglior Sceneggiatura originale



• Anora

• The Brutalist

• A Real Pain

• September 5

• The Substance



Miglior Sceneggiatura non originale



• A Complete Unknown

• Conclave

• Emilia Pérez

• Nickel Boys

• Sing Sing