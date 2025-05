Concerto 1° maggio a Roma, le nostre pagelle dei momenti più iconici

Introduzione

Trentacinque anni di Concertone è il racconto della storia di più generazioni, è un momento di incontro e confronto, è una occasione per trasferire sentimenti e ideali. Ma oggi è il giorno della musica e in Piazza San Giovanni si alterneranno oltre 50 artisti. Qui i voti non ai più bravi o ai meno bravi ma a quelli che, secondo me, su quel palco ha creato stupore. IN AGGIORNAMENTO