Fallout, da oggi la stagione 2 in streaming: recap, trama e cast

Introduzione
Il primo episodio dell'attesissima seconda stagione è in streaming dal 17 dicembre. Successivamente verrà rilasciato un episodio a settimana, col gran finale fissato il 4 febbraio
Quello che devi sapere
Il debutto (e le date d'uscita degli episodi successivi)
Il 17 dicembre debutta su Prime Video la seconda stagione di Follout, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Queste le date d'uscita degli episodi successivi:
- 24 dicembre - episodio 2
- 31 dicembre - episodio 3
- 7 gennaio - episodio 4
- 14 gennaio - episodio 5
- 21 gennaio - episodio 6
- 28 gennaio - episodio 7
- 4 febbraio - episodio 8
Cosa aspettarsi da Fallout 2
"Ci saranno un sacco di sorprese", ha detto a Variety Todd Howard, direttore di Bethesda Game Studios, sviluppatore del gioco Fallout, e produttore esecutivo della serie TV. "Son curioso di vedere come andrà a finire per tutti, perché ora sarà una serie settimanale, invece che una maratona". Come si evince dai trailer, Fallout 2 non si limiterà a seguire le avventure di Lucy e del Ghoul: potrebbe esserci una fine crudele per i residenti del Vault di provenienza di Lucy. Nel secondo trailer, inoltre, sembra che Ghoul creda che la sua famiglia sia ancora viva: si trova in stato criocongelamento, o anche i suoi familiari sono dei ghoul? Il finale della prima stagione, del resto, è stato ricco di colpi di scena e rivelazioni. E ha svelato una prima, importante, novità: Fallout 2 porterà gli speattori lontano da Los Angeles, nella città desertica di New Vegas, l'unica grande città del Nord America a non essere stata colpita da un'esplosione nucleare.
Fallout 2, il cast
In Fallout 2 tornano i personaggi principali (e sopravvissuti) della prima stagione: Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins. Per quanto riguarda i nuovi personaggi, il territorio inesplorato in cui la stagione si svolge apre la strada a famose new entry. Ella Purnell riprende il ruolo di Lucy MacLean, una cittadina del Vault 33 che si reca in superficie per cercare suo padre. Aaron Moten è Maximus, uno scudiero che prende il posto di un cavaliere nella Confraternita d'Acciaio, mentre Kyle MacLachlan è Hank MacLean, il padre di Lucy. Moisés Arias interpreta Norm MacLean, il fratello di Lucy che lavora per svelare una cospirazione nel Vault 33, Walton Goggins interpreta il Ghoul, un'ex celebrità che subisce una mutazione dopo l'esposizione alle radiazioni superficiali. Justin Theroux è il Sig. House e, a lui, si aggiungono - in ruoli non svelati - Macaulay Culkin e Kumail Nanjiani.
La terza stagione si farà
Con la seconda stagione freschissima di debutto, è arrivata un'altra bella notizia per i fan della serie: Fallout 3 è già in lavorazione. La notizia del rinnovo era arrivata già lo scorso, mesi prima del debutto in streaming della stagione due. L'adattamento videoludico è stato infatti un successo sin dal suo debutto nell'aprile 2024. Basata sull'omonimo franchise di videogiochi post-apocalittici, la serie segue la protagonista Lucy MacLean, interpretata da Ella Purnell, mentre emerge da un caveau sotterraneo dopo che una guerra nucleare ha devastato il mondo. Lungo il cammino, incontra una varietà di creature e personaggi terrificanti, irradiati dalle radiazioni nucleari, mentre è alla ricerca di suo padre Hank, interpretato da Kyle Maclachlan, rapito dai predoni.