Fallout, da oggi la stagione 2 in streaming: recap, trama e cast

"Ci saranno un sacco di sorprese", ha detto a Variety Todd Howard, direttore di Bethesda Game Studios, sviluppatore del gioco Fallout, e produttore esecutivo della serie TV. "Son curioso di vedere come andrà a finire per tutti, perché ora sarà una serie settimanale, invece che una maratona". Come si evince dai trailer, Fallout 2 non si limiterà a seguire le avventure di Lucy e del Ghoul: potrebbe esserci una fine crudele per i residenti del Vault di provenienza di Lucy. Nel secondo trailer, inoltre, sembra che Ghoul creda che la sua famiglia sia ancora viva: si trova in stato criocongelamento, o anche i suoi familiari sono dei ghoul? Il finale della prima stagione, del resto, è stato ricco di colpi di scena e rivelazioni. E ha svelato una prima, importante, novità: Fallout 2 porterà gli speattori lontano da Los Angeles, nella città desertica di New Vegas, l'unica grande città del Nord America a non essere stata colpita da un'esplosione nucleare.