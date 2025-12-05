Fallout, in arrivo la stagione 2: le date di uscita degli episodi

Fallout, in arrivo la stagione 2: le date di uscita di tutti gli episodi su Prime VideoSerie TV
La prima stagione di Fallout - uscita nel 2024 - è stata un successo immediato per Prime Video. Del resto la sua ambientazione post-apocalittica è piuttosto unica, e i suoi protagonisti - Ella Purnell e Walton Goggins - sono subito entrati nel cuore del pubblico. Ecco perché, milioni di fan, attendevano con impazienza l'uscita della seconda stagione.
Le date d'uscita di Fallout 2
Che Fallout 2 avrebbe fatto il suo debutto il 17 dicembre, con un episodio nuovo ogni settimana, era cosa nota. Ora, però, è stata diffusa la timeline completa dell'intera stagione:
- 17 dicembre - episodio 1
- 24 dicembre - episodio 2
- 31 dicembre - episodio 3
- 7 gennaio - episodio 4
- 14 gennaio - episodio 5
- 21 gennaio - episodio 6
- 28 gennaio - episodio 7
- 4 gennaio - episodio 8
Fallout 2 sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.
Cosa sappiamo su Fallout 2
Dal primo trailer di Fallout 2, si intuisce che la stagione non si limiterà a seguire le avventure di Lucy e del Ghoul: potrebbe esserci una fine crudele per i residenti del Vault di provenienza di Lucy. Il secondo trailer, pur essendo meno generoso in termini di trama, è invece pieno di spettacolari inquadrature fuori contesto, come quella di qualcuno in armatura atomica che lotta con un deathclaw. Il Ghoul, inoltre, sembra pensare che la sua famiglia sia ancora viva: si trova in stato criocongelamento, o anche i suoi familiari sono dei ghoul? Infine, il filmato svela i primi dettagli dei personaggi di Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin, sebbene i loro ruoli non siano stati svelati.
Il finale della prima stagione di Fallout, del resto, è stato ricco di colpi di scena e rivelazioni. E, proprio sul finale, si è scoperto che la seconda stagione porterà gli speattori lontano da Los Angeles, nella città desertica di New Vegas, l'unica grande città del Nord America a non essere stata colpita da un'esplosione nucleare (New Vegas è l'ambientazione principale del videogioco Fallout: New Vegas, ambientato nel 2281, appena 15 anni prima degli eventi della serie).
Da capire, su Fallout 2, c'è ancora moltissimo. Ma l'attesa, per saperne di più, è quasi finita.