Fallout, in arrivo la stagione 2: le date di uscita degli episodi

La prima stagione di Fallout - uscita nel 2024 - è stata un successo immediato per Prime Video. Del resto la sua ambientazione post-apocalittica è piuttosto unica, e i suoi protagonisti - Ella Purnell e Walton Goggins - sono subito entrati nel cuore del pubblico. Ecco perché, milioni di fan, attendevano con impazienza l'uscita della seconda stagione.

Le date d'uscita di Fallout 2

Che Fallout 2 avrebbe fatto il suo debutto il 17 dicembre, con un episodio nuovo ogni settimana, era cosa nota. Ora, però, è stata diffusa la timeline completa dell'intera stagione:

17 dicembre - episodio 1

24 dicembre - episodio 2

31 dicembre - episodio 3

7 gennaio - episodio 4

14 gennaio - episodio 5

21 gennaio - episodio 6

28 gennaio - episodio 7

4 gennaio - episodio 8

Fallout 2 sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.