Fallout 2: il trailer svela New Vegas e i nuovi protagonisti

Prime Video pubblica il trailer di Fallout 2, la seconda stagione della serie tratta dai celebri videogiochi Bethesda. Dal 17 dicembre 2025 tornano Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, insieme ai nuovi ingressi Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin. Otto episodi, nuove location nel Mojave e arrivo a New Vegas per una stagione che punta a replicare il successo globale della prima.
Fallout 2, il trailer della seconda stagione: uscita, cast e novità su Prime Video
Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Fallout, uno dei suoi titoli di punta e tra le serie più viste di sempre sulla piattaforma. L’uscita dei nuovi episodi è fissata per il 17 dicembre 2025, con una cadenza settimanale che porterà al finale il 4 febbraio 2026. Un appuntamento molto atteso, soprattutto dopo l’incredibile successo della prima stagione.
Il trailer di Fallout 2: viaggio nel Mojave e arrivo a New Vegas
Il nuovo trailer mostra un salto di scala evidente: azione, creature mutate, effetti visivi più ambiziosi e un’ambientazione che si espande dalle wasteland fino alla New Vegas post-atomica. L’atmosfera rispecchia pienamente l’immaginario Bethesda, una delle chiavi del successo della serie. Il video introduce nuove minacce, nuovi insediamenti e diverse storyline che ripartono dall’esplosivo finale della prima stagione.
Cast: tornano i protagonisti e arrivano Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin
Nella seconda stagione di Fallout ritroviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Ma la novità più discussa riguarda il cast aggiuntivo: Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin entrano nel mondo di Fallout, promettendo personaggi centrali nei nuovi equilibri narrativi.
Un successo globale: perché Fallout è una delle serie più viste su Prime Video
La prima stagione ha superato i 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, piazzandosi nella top 3 dei titoli più visti nella storia di Prime Video. Un risultato legato all’impatto del franchise videoludico, all’ambientazione riconoscibile e alla forza del team creativo guidato da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Tutti gli episodi della prima stagione sono ancora disponibili e mantengono un altissimo tasso di visibilità.
Dai videogiochi alla serie: l’eredità del mondo Bethesda
Fallout nasce da una delle saghe videoludiche più amate di sempre, e la serie streaming ha lavorato per mantenere elementi iconici come la contrapposizione tra i Vault, i rifugi antiatomici ultratecnologici, e la violenza caotica delle terre radioattive. La seconda stagione sembra raddoppiare questa dinamica, ampliando lo scenario del Mojave e puntando molto sulla dimensione narrativa di New Vegas, uno dei luoghi più amati dai fan.
Chi produce Fallout 2: i nomi dietro la serie
La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films. Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham tornano come executive producer, insieme agli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Per Bethesda Game Studios è coinvolto Todd Howard, mentre James Altman rappresenta Bethesda Softworks. Una struttura produttiva solida, pensata per garantire coerenza con l’universo del videogame.
Quando esce Fallout 2 su Prime Video
La seconda stagione di Fallout debutterà in esclusiva globale il 17 dicembre 2025. Gli otto episodi saranno disponibili in oltre 240 Paesi e territori e arriveranno a cadenza settimanale fino a febbraio 2026.
Con il nuovo trailer, Fallout 2 conferma la volontà di portare la serie a un livello superiore: più azione, più personaggi, più lore. E una destinazione che i fan attendevano da tempo: New Vegas.