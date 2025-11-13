Fallout 2: il trailer svela New Vegas e i nuovi protagonisti

Prime Video pubblica il trailer di Fallout 2, la seconda stagione della serie tratta dai celebri videogiochi Bethesda. Dal 17 dicembre 2025 tornano Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, insieme ai nuovi ingressi Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin. Otto episodi, nuove location nel Mojave e arrivo a New Vegas per una stagione che punta a replicare il successo globale della prima.

Fallout 2, il trailer della seconda stagione: uscita, cast e novità su Prime Video Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Fallout, uno dei suoi titoli di punta e tra le serie più viste di sempre sulla piattaforma. L’uscita dei nuovi episodi è fissata per il 17 dicembre 2025, con una cadenza settimanale che porterà al finale il 4 febbraio 2026. Un appuntamento molto atteso, soprattutto dopo l’incredibile successo della prima stagione.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il trailer di Fallout 2: viaggio nel Mojave e arrivo a New Vegas Il nuovo trailer mostra un salto di scala evidente: azione, creature mutate, effetti visivi più ambiziosi e un’ambientazione che si espande dalle wasteland fino alla New Vegas post-atomica. L’atmosfera rispecchia pienamente l’immaginario Bethesda, una delle chiavi del successo della serie. Il video introduce nuove minacce, nuovi insediamenti e diverse storyline che ripartono dall’esplosivo finale della prima stagione. Cast: tornano i protagonisti e arrivano Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin Nella seconda stagione di Fallout ritroviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Ma la novità più discussa riguarda il cast aggiuntivo: Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin entrano nel mondo di Fallout, promettendo personaggi centrali nei nuovi equilibri narrativi. Approfondimento Fallout 2, nel trailer i fan intuiscono una tragedia in arrivo

Un successo globale: perché Fallout è una delle serie più viste su Prime Video La prima stagione ha superato i 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, piazzandosi nella top 3 dei titoli più visti nella storia di Prime Video. Un risultato legato all’impatto del franchise videoludico, all’ambientazione riconoscibile e alla forza del team creativo guidato da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Tutti gli episodi della prima stagione sono ancora disponibili e mantengono un altissimo tasso di visibilità. Dai videogiochi alla serie: l’eredità del mondo Bethesda Fallout nasce da una delle saghe videoludiche più amate di sempre, e la serie streaming ha lavorato per mantenere elementi iconici come la contrapposizione tra i Vault, i rifugi antiatomici ultratecnologici, e la violenza caotica delle terre radioattive. La seconda stagione sembra raddoppiare questa dinamica, ampliando lo scenario del Mojave e puntando molto sulla dimensione narrativa di New Vegas, uno dei luoghi più amati dai fan. Approfondimento Fallout, le prime foto della seconda stagione della serie tv