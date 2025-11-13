Fallout 2: il trailer svela New Vegas e i nuovi protagonisti

Offerte Black Friday
Prime Video pubblica il trailer di Fallout 2, la seconda stagione della serie tratta dai celebri videogiochi Bethesda. Dal 17 dicembre 2025 tornano Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins, insieme ai nuovi ingressi Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin. Otto episodi, nuove location nel Mojave e arrivo a New Vegas per una stagione che punta a replicare il successo globale della prima.

Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di Fallout, uno dei suoi titoli di punta e tra le serie più viste di sempre sulla piattaforma. L’uscita dei nuovi episodi è fissata per il 17 dicembre 2025, con una cadenza settimanale che porterà al finale il 4 febbraio 2026. Un appuntamento molto atteso, soprattutto dopo l’incredibile successo della prima stagione.

Il trailer di Fallout 2: viaggio nel Mojave e arrivo a New Vegas

Il nuovo trailer mostra un salto di scala evidente: azione, creature mutate, effetti visivi più ambiziosi e un’ambientazione che si espande dalle wasteland fino alla New Vegas post-atomica. L’atmosfera rispecchia pienamente l’immaginario Bethesda, una delle chiavi del successo della serie. Il video introduce nuove minacce, nuovi insediamenti e diverse storyline che ripartono dall’esplosivo finale della prima stagione.

Cast: tornano i protagonisti e arrivano Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin

Nella seconda stagione di Fallout ritroviamo Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner. Ma la novità più discussa riguarda il cast aggiuntivo: Kumail Nanjiani e Macaulay Culkin entrano nel mondo di Fallout, promettendo personaggi centrali nei nuovi equilibri narrativi.

Un successo globale: perché Fallout è una delle serie più viste su Prime Video

La prima stagione ha superato i 100 milioni di spettatori in tutto il mondo, piazzandosi nella top 3 dei titoli più visti nella storia di Prime Video. Un risultato legato all’impatto del franchise videoludico, all’ambientazione riconoscibile e alla forza del team creativo guidato da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Tutti gli episodi della prima stagione sono ancora disponibili e mantengono un altissimo tasso di visibilità.

Dai videogiochi alla serie: l’eredità del mondo Bethesda

Fallout nasce da una delle saghe videoludiche più amate di sempre, e la serie streaming ha lavorato per mantenere elementi iconici come la contrapposizione tra i Vault, i rifugi antiatomici ultratecnologici, e la violenza caotica delle terre radioattive. La seconda stagione sembra raddoppiare questa dinamica, ampliando lo scenario del Mojave e puntando molto sulla dimensione narrativa di New Vegas, uno dei luoghi più amati dai fan.

Chi produce Fallout 2: i nomi dietro la serie

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios e Kilter Films. Jonathan Nolan, Lisa Joy e Athena Wickham tornano come executive producer, insieme agli showrunner Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner. Per Bethesda Game Studios è coinvolto Todd Howard, mentre James Altman rappresenta Bethesda Softworks. Una struttura produttiva solida, pensata per garantire coerenza con l’universo del videogame.

Quando esce Fallout 2 su Prime Video

La seconda stagione di Fallout debutterà in esclusiva globale il 17 dicembre 2025. Gli otto episodi saranno disponibili in oltre 240 Paesi e territori e arriveranno a cadenza settimanale fino a febbraio 2026.

Con il nuovo trailer, Fallout 2 conferma la volontà di portare la serie a un livello superiore: più azione, più personaggi, più lore. E una destinazione che i fan attendevano da tempo: New Vegas.

