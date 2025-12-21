Lutto per George Clooney: addio alla sorella Adelia "Ada" Zeidler

È morta a 65 anni Adelia “Ada” Zeidler, sorella maggiore di George Clooney. A confermare la scomparsa è stato lo stesso attore in una dichiarazione a People, ricordandone il coraggio e l’ironia con cui ha affrontato il cancro. Insegnante d’arte e figura molto stimata ad Augusta, in Kentucky, Ada si è spenta il 19 dicembre, circondata dall’affetto dei suoi cari.

Secondo quanto riportato nel necrologio, Adelia si è spenta venerdì 19 dicembre, serenamente e circondata dalle persone che amava, presso lo St. Elizabeth Healthcare in Kentucky.

George Clooney è in lutto per la morte della sorella maggiore Adelia “Ada” Zeidler, scomparsa all’età di 65 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata dall’attore in una dichiarazione esclusiva alla rivista People. «Mia sorella era la mia eroina», ha raccontato Clooney. «Ha affrontato la malattia con coraggio e umorismo. Non ho mai conosciuto nessuno così coraggioso. Amal e io sentiremo terribilmente la sua mancanza».

Una vita lontana da Hollywood

Nata a Los Angeles il 2 maggio 1960, Adelia Zeidler era figlia del giornalista e conduttore Nick Clooney e della scrittrice Nina Bruce Warren. Il soprannome Ada le era stato dato in onore della bisnonna. Cresciuta in una famiglia legata al mondo dei media, aveva però scelto un percorso personale lontano dai riflettori, dedicandosi all’arte e all’insegnamento.

Insegnante d’arte in una scuola elementare di Augusta, sua città d’origine, era molto stimata dalla comunità locale. Artista appassionata, faceva parte dell’Augusta Art Guild, partecipava a un circolo di lettura ed era stata in passato gran maresciallo della tradizionale parata del White Christmas.