Fallout, le prime foto della seconda stagione della serie tv

La seconda stagione della serie tv Fallout arriverà a dicembre su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), e il profilo Instagram dello show ha diffuso in anteprima le foto dei personaggi e delle ambientazioni a New Vegas.





La serie, ideata da Geneva Robertson-Dworet e Graham Warner e basata sull’omonima serie di videogiochi, è ambientata due secoli dopo l’apocalisse, quando gli abitanti dei Vault, i rifugi antiatomici di lusso, sono costretti ad andarsene per reintegrarsi nella società dove, secondo la sinossi ufficiale, “restano scioccati nello scoprire che ad attenderli c’è un universo incredibilmente complesso, allegramente strano e altamente violento”.





L’attrice Ella Purnell interpreta l’ottimista Lucy, abitante del Vault e costretta a risalire in superficie per intraprendere un viaggio nella zona contaminata di Los Angeles e salvare il padre catturato. Con lei c’è anche l’attore Walton Goggins, che interpreta invece il Ghoul, un ex star di film western di Hollywood nonché testimoniale di Vault-Tec che dopo la caduta delle bombe atomiche aveva subito mutazioni a causa delle radiazioni e che ora è un cacciatore di taglie sopravvissuto ai 200 anni della Grande Guerra. Il cast include anche Aaton Moten nel ruolo di Maximus, apprendista della Confraternita d’Acciaio e scudiero assegnato al cavaliere Titus, Moisés Arias nel ruolo di Norman “Norm” MacLean, fratello di Lucy e abitante del Vault 33, Kyle MacLachlan nel ruolo di Hank MacLean, padre di Lucy e Norm e sovrintendente del Vault 33, Sarita Choudhury nel ruolo di Lee Moldaver, capo di un gruppo di predoni che si finge sovrintendente del Vault 32 e che rapisce Hank, Michael Emerson nel ruolo del Dottor Siggi Wilzig, medico dell’Enclave che aiuta Lucy, Leslie Uggams nel ruolo di Betty Pearson, membro del consiglio di amministrazione del Vault 33 che succede a Hank MacLean come sovrintendente, Frances Turner nel ruolo di Barb Howard, moglie di Cooper e dirigente di Vault Tec., Dave Register nel ruolo di Chester “Chet”, custode del Vault 33 addetto all’entrata del rifugio e cugino di Lucy, Zach Cherry nel ruolo di Woody Thomas, abitante del Vault 33 e membro del consiglio di amministrazione, Johnny Pemberton nel ruolo di Thaddeus, scudiero della Confraternita d’Acciaio, Rodrigo Luzzi nel ruolo di Reg McPhee, abitante del Vault 33 e membro del consiglio di amministrazione, Annabel O'Hagan nel ruolo di Stephanie “Steph” Harper, abitante del Vault 33 e migliore amica di Lucy, Xelia Mendes-Jones nel ruolo di Dane, scriba della Confraternita d’Acciacio e migliore amico di Maximus, e la new entry Macaulay Caulkin.