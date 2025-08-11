Gen V 2, Hamish Linklater anticipa come The Boys influenzerà la trama

Hamish Linklater , che nella seconda stagione della serie tv Gen V, lo spin-off di The Boys , interpreta Dean Cipher, “il carismatico e affascinante neo-nominato Preside della Godolkin University” che, “formatosi come scienziato, è politicamente brillante e gode della fiducia e dell'ammirazione dei funzionari ai massimi livelli”, ha anticipato le modalità nelle quali la serie madre influenzerà la trama di quella in arrivo a settembre su Prime Video (visibile su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Gen V, ambientata nello stesso universo di The Boys, segue un gruppo di studenti dell’ateneo mentre si allenano per diventare supereroi. Ai microfoni di TV Insider, Linklater ha rivelato alcuni dettagli sulla seconda stagione dell’universo ideato da Eric Kripke: “Sì, interpreto Dean Cipher. Quel nome dovrebbe ispirare molta fiducia a tutti. È il nuovo Preside, e molto è cambiato alla Godolkin University dalla prima stagione. Ora siamo nell’America di Patriota (Antony Starr), giusto? E lui è un Preside per quell’America”.

I CROSSOVER

Quando Marie (Jaz Sinclair) si è iscritta alla Godolkin Unitersity, non si aspettava di trovare un tale livello di corruzione. Ha però reagito con l’aiuto di altri “Guardiani di Godolkin” come Emma (Lizze Broadway), Jordan (Derek Luh/London Thur) e Andre (Chance Perdomo). Tra The Boys e Gen V ci sono molti crossover, soprattutto con riguardo a un virus scoperto dai ragazzi che può uccidere i supereroi e che ha avuto un impatto sulla quarta stagione della serie madre. Sam (Asa Germann) e Cate (Maddie Phillips), che all’inizio erano al fianco di Marie e dei suoi amici, si sono ribellati e si sono alleati con Patriota. Dopo il massacro di umani senza superpoteri alla Godolkin University, Marie, Jordan, Emma e Andre si sono risvegliati in un centro di riabilitazione, con indosso un camice da ospedale. La seconda stagione di Gen V continuerà a esplorare le dinamiche tra i personaggi, dall’amore di Emma per Sam nonostante la sua trasformazione in cattivo alla relazione tra Marie e Jordan. Nel frattempo, alla fine della quarta stagione di The Boys, il nuovo Presidente degli Stati Uniti, Calhoun, ha giurato fedeltà a Patriota e ha dichiarato la legge marziale. Gen V mostra allora le relative conseguenze, compreso l’obbligo per gli umani di indossare distintivi identificativi alla Godolkin University. Influenzeranno lo spin-off anche altri eventi della quarta stagione della serie, compresa la scoperta da parte di Butcher (Karl Urban) del virus e dell’esercito di supereroi di Patriota. Ancora, visto che la quarta stagione di The Boys è terminata con la cattura di Frenchie (Tomer Capone) e di Kimiko (Karen Fukuhara) da parte di Cate e Sam, la coppia di personaggi potrebbe apparire anche nella seconda stagione di Gen V.