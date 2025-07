Gen V, Marie incontra Starlight nel trailer della stagione 2. VIDEO

Amazon Prime Video ha presentato al San Diego Comic-Con il trailer della seconda stagione di Gen V, la serie tv spinoff di The Boys che arriverà sulla piattaforma streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) a partire dal 17 settembre.

Il trailer di Gen V 2

Il trailer, che potete vedere in testa a questo articolo, mostra da subito come l’incrocio tra le due serie sia ormai manifesto. A fare la sua comparsa accanto a Marie Moreau (Jaz Sinclair) è infatti Starlight (Erin Moriarty). Le due formano una nuova e potente alleanza, con la seconda che convince la prima a tornare alla Godolkin University per aiutare i suoi compagni a combattere un nuovo progetto segreto, il progetto Odessa, coniato proprio da Thomas Godolkin (che in alcuni flashback è interpretato dalla star di Wicked Ethan Slater),

Il trailer dura poco più di due minuti, ma con un montaggio frenetico mostra tutte le scene d’azione, combattimento e violenza a cui sono abituati i fan del franchise di The Boys. Una stagione, la seconda di Gen V, che si preannuncia ad alto tasso di spettacolarità e che prosegue nell’incrocio di vicende con The Boys, col Patriota che ha ormai preso il potere insediandosi alla Casa Bianca e instaurando un regime dei Super.

Il cast di Gen V 2

Nel cast, oltre alle già citate Jaz Sinclair ed Erin Moriarty, entra anche Nathan Mitchell nei panni di Black Noir. Già detto di Ethan Slater, restano confermati i protagonisti della prima stagione: Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann. Debutto per Hamish Linklater nei panni di Dean Cipher, nuovo rettore della Godolkin University. Ruolo più importante per Sean Patrick Thomas nei panni di Polarity, il padre di Andre Anderson, lo studente dotato di superpoteri interpretato nella prima stagione dal compianto Chance Perdomo. Il suo personaggio non è stato ricastato ma la sua assenza avrà un ruolo narrativo decisamente importante nello sviluppo della trama.

Novità su The Boys 5

A margine del panel su Gen V, inoltre, gli spettatori del San Diego Comic Con hanno potuto assistere in anteprima a un teaser della quinta stagione di The Boys. Anche qui gli incroci con lo spin-off sono evidenti e sono numerose le sanguinolente scene d’azione. Nel breve teaser vengono confermate le new entry già annunciate nel cast, con l’esordio di Jared Padalecki e Misha Collins (che si aggiungono alla lista ex star di Supernatural presenti in The Boys dopo Jim Beaver, Jensen Ackles e Jeffrey Dean Morgan). Presenti anche un cameo di Seth Rogen, tra i produttori della serie, e London Thor, il Jordan Li di Gen V.

Il contesto, ovviamente, è quello del regime dei Super instaurato da Patriota al termine della quarta stagione. Il personaggio interpretato da Anthony Starr, nel primo teaser, pronuncial una frase decisamente eloquente: “This is a safer, more god-fearing nation”, questa è una nazione più sicura e timorata di dio. Insomma, The Boys non sembra avere alcuna intenzione di fare marcia indietro proseguendo con la sua feroce satira politica e sociale.