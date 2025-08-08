Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vought Rising, nuove aggiunte nel cast della serie tv prequel di The Boys

Serie TV
©Getty

Descritta come una contorta storia di omicidi ambientata negli anni '50, con Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldier Boy e Aya Cash in quelli di Stormfront, alias Clara Vought, "Vought Rising" è il terzo spin-off di "The Boys"

Vought Rising, serie prequel di The Boys, sta per dare il via alle riprese. E, nelle scorse ore, ha annunciato le nuove aggiunte al cast: accanto a Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno i loro ruoli originali, ci saranno Jorden Myrie (Sherwood, Bridgerton), Nicolò Pasetti (Industry, Belcanto), Ricky Staffieri (The Bear) e Brian J. Smith (Sense8).

Cosa aspettarsi da Vought Rising

Ordinata per la programmazione su Prime Video nel luglio del 2024, Vought Rising è stata descritta come una contorta storia di omicidi ambientata negli anni '50, con Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldier Boy e Aya Cash in quelli di Stormfront, alias Clara Vought.

 

Si tratta del terzo spin-off di The Boys avviato da Amazon, dopo Gen V e dell'antologia animata The Boys presenta: Diabolico!. Tra i personaggi della serie precedentemente annunciati figurano Will Hochman ed Elizabeth Posey. E Mason Dye, che apparirà nella quinta e ultima stagione di The Boys nel ruolo di Bombsight, potrebbe apparire anche in Vought Rising.

 

I dettagli sui personaggi del cast di Vought Rising, ad eccezione dei ruoli già noti di Ackles e Cash, sono ad oggi segreti.

Le new entry del cast

Jorden Myrie è un giovane attore inglese originario di Bolton, emerso negli ultimi anni grazie a ruoli in serie di rilievo come Sherwood e The Strays e MoodNicolò Pasetti, attore italo‑americano classe 1999, è noto per la sua interpretazione nel film Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey e nella serie western That Dirty Black Bag, ma ha anche preso parte a produzioni come Industry, Carosello Carosone e Cuori. Ricky Staffieri, attore, regista, sceneggiatore e produttore americano, vanta una carriera versatile con apparizioni in serie prestigiose come Better Call Saul, This Is Us, Chicago P.D. e The Bear, dove interpreta il personaggio di Theodore “Teddy” Fak. Infine, Brian J. Smith è un attore americano formato alla Juilliard, celebre per i ruoli in Stargate Universe (Lt. Matthew Scott), Sense8 (Will Gorski), e per la sua performance a Broadway in The Glass Menagerie, che gli è valsa una candidatura al Tony. Ha inoltre recitato in Matrix Resurrections, Treadstone e World on Fire.

Approfondimento

Gen V, Marie incontra Starlight nel trailer della stagione 2. VIDEO

Spettacolo: Ultime notizie

Francis Ford Coppola dimesso dall'ospedale di Tor Vergata a Roma

Spettacolo

Il premio Oscar, operato dal professor Andrea Natale, è stato dimesso dal Policlinico di Tor...

Puff Daddy una volta libero vuole fare un concerto al Madison Square

Musica

Condannato per trasporto a fini di prostituzione, Diddy vuole tornare sul palco del Madison...

Kpop Demon Hunters è il quarto film in inglese più visto su Netflix

Cinema

Film d'animazione più visto di sempre su Netflix, il musical con protagonista un gruppo k-pop che...

Notte della Taranta, Giuliano Sangiorgi superospite al Concertone

Musica

Il leader dei negramaro torna al Concertone della Notte della Taranta, sabato 23 agosto. A...

No Rain, No Flowers, arriva il nuovo album dei The Black Keys

Musica

Il 13º album del duo rock esce venerdì 8 agosto. Da Rick Nowels a Scott Storch, i Black Keys...

Spettacolo: Per te