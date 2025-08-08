Descritta come una contorta storia di omicidi ambientata negli anni '50, con Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldier Boy e Aya Cash in quelli di Stormfront, alias Clara Vought, "Vought Rising" è il terzo spin-off di "The Boys"
Vought Rising, serie prequel di The Boys, sta per dare il via alle riprese. E, nelle scorse ore, ha annunciato le nuove aggiunte al cast: accanto a Jensen Ackles e Aya Cash, che riprenderanno i loro ruoli originali, ci saranno Jorden Myrie (Sherwood, Bridgerton), Nicolò Pasetti (Industry, Belcanto), Ricky Staffieri (The Bear) e Brian J. Smith (Sense8).
Cosa aspettarsi da Vought Rising
Ordinata per la programmazione su Prime Video nel luglio del 2024, Vought Rising è stata descritta come una contorta storia di omicidi ambientata negli anni '50, con Jensen Ackles di nuovo nei panni di Soldier Boy e Aya Cash in quelli di Stormfront, alias Clara Vought.
Si tratta del terzo spin-off di The Boys avviato da Amazon, dopo Gen V e dell'antologia animata The Boys presenta: Diabolico!. Tra i personaggi della serie precedentemente annunciati figurano Will Hochman ed Elizabeth Posey. E Mason Dye, che apparirà nella quinta e ultima stagione di The Boys nel ruolo di Bombsight, potrebbe apparire anche in Vought Rising.
I dettagli sui personaggi del cast di Vought Rising, ad eccezione dei ruoli già noti di Ackles e Cash, sono ad oggi segreti.
Le new entry del cast
Jorden Myrie è un giovane attore inglese originario di Bolton, emerso negli ultimi anni grazie a ruoli in serie di rilievo come Sherwood e The Strays e Mood. Nicolò Pasetti, attore italo‑americano classe 1999, è noto per la sua interpretazione nel film Il club del libro e della torta di bucce di patata di Guernsey e nella serie western That Dirty Black Bag, ma ha anche preso parte a produzioni come Industry, Carosello Carosone e Cuori. Ricky Staffieri, attore, regista, sceneggiatore e produttore americano, vanta una carriera versatile con apparizioni in serie prestigiose come Better Call Saul, This Is Us, Chicago P.D. e The Bear, dove interpreta il personaggio di Theodore “Teddy” Fak. Infine, Brian J. Smith è un attore americano formato alla Juilliard, celebre per i ruoli in Stargate Universe (Lt. Matthew Scott), Sense8 (Will Gorski), e per la sua performance a Broadway in The Glass Menagerie, che gli è valsa una candidatura al Tony. Ha inoltre recitato in Matrix Resurrections, Treadstone e World on Fire.