Gen V, trailer e data di uscita della 2° stagione spinoff di The Boys

Il mondo dei giovani supes (i “Super-abled” protagonisti) torna a scuotere l’universo narrativo di The Boys. Dopo una lunga attesa, Prime Video ha finalmente svelato la data di uscita e il primo trailer ufficiale della seconda stagione della serie ambientata alla Godolkin University che funge da spin-off del celebre show madre. L'annuncio arriva in un contesto carico di emozioni, tra nuovi scenari narrativi e il tributo dovuto a un protagonista scomparso prematuramente.

Il nuovo teaser trailer (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) è stato presentato in anteprima durante il panel al CCXP México, confermando che la seconda stagione debutterà il 17 settembre 2025, con i primi tre episodi disponibili immediatamente. I restanti episodi verranno pubblicati ogni mercoledì, fino alla conclusione della stagione prevista per il 22 ottobre 2025.



La trama

***Attenzione: seguono spoiler sulla trama della serie, quindi se non avete ancora guardato tutti gli episodi della prima stagione di Gen V non procedete con la lettura***

La storia riprende dove si era interrotta: Marie Moreau (Jaz Sinclair), Jordan Li (London Thor e Derek Luh) ed Emma Meyer (Lizzie Broadway) fanno ritorno alla Godolkin University dopo essere stati rinchiusi in una struttura misteriosa nel finale della prima stagione. L’atmosfera è però profondamente mutata.

La direzione dell’università è ora nelle mani del nuovo preside Dean Cipher (Hamish Linklater), figura carismatica e spietata che incarna la visione radicale di Homelander (Antony Starr), portando avanti un’agenda che esalta la supremazia dei supes e ne esaspera la formazione come armi viventi.

La sinossi ufficiale preannuncia nuove tensioni e verità sepolte. Secondo quanto dichiarato da Amazon, la seconda stagione si apre in un’America ormai sotto il controllo implacabile di Homelander. Nel frattempo, alla Godolkin University fa il suo ingresso un enigmatico nuovo preside, deciso a introdurre un programma formativo che promette di amplificare i poteri degli studenti come mai prima d’ora.

In questo clima di trasformazione e propaganda, Cate e Sam vengono acclamati come figure eroiche, mentre Marie, Jordan ed Emma fanno ritorno all’università con riluttanza, ancora profondamente provati dai traumi e dalle perdite che li hanno colpiti nei mesi precedenti. Ma la vita universitaria, fatta di corsi e socialità, si rivela ben presto insostenibile, poiché una guerra imminente tra umani e supes si profila minacciosa tanto dentro quanto fuori dal campus.

Nel corso degli eventi, il gruppo si imbatte in un progetto segreto, le cui radici affondano nei primi giorni della fondazione della Godolkin. Un’iniziativa le cui implicazioni si rivelano ben più vaste e pericolose del previsto. Al centro di tutto, in modo inaspettato, c’è proprio Marie.



Il peso dell’assenza: la morte di Andre e il dolore di Polarity

Tra gli elementi più toccanti emersi dal trailer c’è l’assenza di Andre Anderson, interpretato da Chance Perdomo, scomparso tragicamente in un incidente motociclistico nel marzo 2024. Come confermato dalla produzione, il personaggio non è stato sostituito, ma la sua morte viene integrata nella narrazione.

La seconda stagione si addentra quindi nel dolore del padre di Andre, Polarity (Sean Patrick Thomas), che appare visibilmente provato e incapace di gestire i propri poteri, schiacciato dalla perdita e dal bisogno impellente di conoscere la verità. La sua domanda – “Cosa è successo davvero a mio figlio?” – risuona come un grido d’accusa che alimenta una tensione drammatica destinata a permeare tutta la stagione.

Nel frattempo, Marie, Emma e Jordan si ritrovano nuovamente faccia a faccia con Cate Dunlap (Maddie Phillips) e Sam Riordan (Asa Germann), riaccendendo conflitti irrisolti. Il trailer mostra anche il ritorno di volti familiari da The Boys, tra cui Firecracker (Valorie Curry) e The Deep (Chace Crawford), rafforzando il legame tra le due serie.



Visione narrativa: ideologia e resistenza

La seconda stagione di Gen V si apre all’insegna del cambiamento, ma mantiene una coerenza narrativa con la stagione precedente, anche grazie alla scelta di rilasciarla nello stesso periodo: settembre, come nel 2023. L’impegno della produzione nel rendere omaggio a Chance Perdomo è evidente: il lutto e la ricerca di giustizia diventano motore emotivo e drammatico dell’intera stagione.

La minaccia principale non arriva però da Cate o Sam, ora allineati con Homelander come rivelato in The Boys stagione 4, ma dalla nuova figura autoritaria rappresentata da Dean Cipher. A differenza della defunta Dean Shetty (Shelley Conn), che agiva nell’ombra contro i supes, Cipher è un dichiarato sostenitore della loro superiorità. Il suo obiettivo è chiaro: trasformare gli studenti in strumenti di guerra.

Eppure, nel cuore della serie resta la resistenza. Marie e i suoi compagni, segnati dalla perdita di Andre, non si arrendono e continuano a lottare per impedire che l’ideologia di Homelander dilaghi anche tra i banchi della Godolkin.



Emozioni e aspettative: un ritorno che promette intensità

Il lungo intervallo tra le due stagioni trova una spiegazione logica e rispettosa nella necessità di rielaborare la storia dopo la morte di Chance Perdomo. Le immagini già disponibili nel trailer fanno intuire l’intensità emotiva che caratterizzerà questa nuova stagione, con sequenze toccanti, in particolare quelle dedicate a Polarity, che sembrano colpire al cuore dello spettatore.

Nel contesto politico sempre più opprimente guidato da Homelander, ormai presidente de facto degli Stati Uniti, e con Firecracker che continua a diffondere messaggi propagandistici, Gen V conferma la sua volontà di rimanere profondamente radicata nell’universo di The Boys, ampliandone gli orizzonti narrativi senza perderne lo spirito originario.

Cast confermato e nuovo ingresso

La prima stagione ha visto protagonisti Jaz Sinclair (Marie), Chance Perdomo (Andre), Lizze Broadway (Emma), Maddie Phillips (Cate), London Thor e Derek Luh (Jordan), Asa Germann (Sam) e Sean Patrick Thomas (Polarity).

Per la seconda stagione, si unisce al cast Hamish Linklater nel ruolo del nuovo preside Dean Cipher.

La serie Gen V, creata da Michele Fazekas e Tara Butters, si prepara così a tornare sugli schermi con una stagione che promette non solo azione e violenza, ma anche riflessione, lutto e memoria.



