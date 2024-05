The Boys 5, la serie TV rinnovata per una quinta stagione

Lo show di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) continuerà con un nuovo atto di quella che oramai è diventata una vera e propria saga. La notizia arriva circa un mese prima che la quarta stagione venga trasmessa sulla piattaforma di streaming



Per la gioia dei fan, arriverà The Boys 5: la serie televisiva di Prime Video è stata infatti rinnovata per una quinta stagione.



Lo show di Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) continuerà con un nuovo atto di quella che oramai è diventata una vera e propria saga. La notizia arriva circa un mese prima che la quarta stagione venga trasmessa sulla piattaforma di streaming.

L’annuncio è stato offerto direttamente dal team di produzione, che l’ha rivelato durante la presentazione degli Upfront di martedì 14 maggio 2024.

"The Boys è una serie sfacciata e audace che continua a catturare l'attenzione dei nostri clienti in tutto il mondo, stagione dopo stagione, penetrando nel tessuto culturale", ha dichiarato Vernon Sanders, capo della televisione di Amazon MGM Studios. "Siamo orgogliosi di questa serie che è diventata un franchise globale e siamo entusiasti che Eric Kripke e il team creativo abbiano ancora storie coinvolgenti da raccontare per tutti i fedeli fan”, ha aggiunto Sanders.



La quarta stagione è attesa per il 13 giugno Per quanto riguarda la quarta stagione di The Boys, sarà composta da otto episodi e debutterà il 13 giugno con il rilascio dei primi tre episodi, seguiti poi da un nuovo episodio ogni settimana. Questo nuovo capitolo si concluderà con il finale di stagione il 18 luglio. Nella quarta stagione, il mondo è sull'orlo del caos. Victoria Neuman è più vicina che mai alla Casa Bianca, mentre Homelander (Patriota) sta consolidando il suo potere. Butcher, che ha solo pochi mesi di vita, ha perso il figlio di Becca, oltre ad aver perduto il suo ruolo di leader dei The Boys. Il resto del team, infatti, è stanco delle sue bugie. Dovranno però trovare un modo per lavorare insieme nella speranza di salvare il mondo prima che sia troppo tardi.

Lo showrunner Eric Kripke ha detto: "The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che avrò mai”

A proposito del rinnovo della serie televisiva, lo showrunner Eric Kripke ha detto: "The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che avrò mai. Quale altro show mi permette di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali esplosivi, anche se non in quest'ordine. Il cast e la troupe sono profondamente grati a Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios per l'opportunità di raccontare questa storia per un'altra stagione. Il mio unico problema è che, poiché quest'anno promette di essere privo di conflitti o disinformazione, non siamo sicuri su cosa scrivere”.

La serie che adatta il fumetto bestseller del New York Times The Boys è basato sul fumetto bestseller del New York Times di Garth Ennis e Darick Robertson, che sono anche produttori esecutivi dell’adattamento televisivo. Eric Kripke ha sviluppato la serie per la TV, ed è sia showrunner che produttore esecutivo. Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Michaela Starr, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn, Judalina Neira, Ken F. Levin e Jason Netter figurano tra gli altri produttori esecutivi. The Boys è prodotto da Sony Pictures Television, Amazon MGM Studios con Kripke Enterprises, Original Film e Point Grey Pictures.

La quarta stagione vede protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit e Cameron Crovetti. Susan Heyward, Valorie Curry e Jeffrey Dean Morgan si uniscono al cast.