The Boys 3, il cast della serie tv in uscita oggi. FOTO

The Boys 3 è pronta a sbarcare in due parti su Amazon Prime Video. Da venerdì 3 giugno sono disponibili i primi tre episodi (visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), con la stagione che si completerà venerdì 8 luglio con la messa in onda delle restanti cinque puntate. Al centro della vicenda il gruppo di eroi gestiti dalla multinazionale Vought American che, oltre a utilizzarli in missioni di salvataggio, li sfrutta anche per operazioni di marketing atte ad arricchire l’azienda. Ecco il cast