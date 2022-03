The Boys, il poster della nuova stagione

Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha condiviso il poster della terza stagione in arrivo il 3 giugno

Manca sempre meno all’uscita della terza stagione della serie The Boys su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Poche ore fa la piattaforma di streaming ha condiviso il poster ufficiale dei nuovi episodi in un post sul profilo Instagram che vanta più di 400.000 follower.