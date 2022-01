The Boys 3, svelata la data di uscita

approfondimento

The Boys, Amazon Prime annuncia lo spin-off animato Diabolical

The Boys Stagione 3 debutterà su Prime Video con tre episodi il 3 giugno. Nuovi episodi saranno disponibili ogni venerdì fino a un epico finale di stagione l’8 luglio. La stagione sarà composta quindi in totale da 8 episodi. La prima stagione di The Boys ha debuttato nel luglio del 2019, mentre il sequel è stato trasmesso a partire da settembre 2020. La produzione è stata rallentata dal Coronavirus e Amazon si è trovata costretta a saltare l'appuntamento annuale con la Stagione 3, ma fortunatamente mancano appena sei mesi al ritorno di Hughie, Butcher, Marvin e Frenchie, che in questa terza stagione dovranno fare i conti con una nuova e terrificante minaccia. In attesa dell'uscita di The Boys 3 presto sarà disponibile The Boys: Diabolical, lo spin-off animato annunciato a dicembre durante il Comic-Con. La serie antologica sarà ambientata nello stesso universo di The Boys e dovrebbe debuttare a breve..