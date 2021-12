The Boys, Amazon Prime annuncia lo spin-off animato Diabolical

Karl Urban, interprete di Billy Butcher, annuncia la realizzazione di otto episodi che comporranno una nuova serie antologica, imperdibile per gli spettatori dello show di Eric Kripke Condividi

Il 2022 sarà un anno speciale per i fan di “The Boys”, la serie televisiva action ideata da Eric Kripke che, ad oggi, conta due stagioni. Alle nuove puntate del terzo ciclo di episodi, in arrivo per metà anno, si aggiungono otto nuove storie, parte di una inedita serie antologica animata, che con il più celebre show condivide gli sceneggiatori e l'universo di origine. “Diabolical” non ha ancora una data ma arriverà su Amazon Prime Video nel 2022 e sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.



“Diabolical”, uno spin-off animato approfondimento Le migliori serie TV da vedere a dicembre 2021. FOTO “Diabolical”, il nuovo progetto spin-off di “The Boys” è stato annunciato da un portavoce più che speciale. Ad illustrare i dettagli della sorpresa realizzata dai creatori dello show in onda su Amazon Prime per i fan, è l'amato Karl Urban, l'attore neozelandese che interpreta sul piccolo schermo il personaggio di Billy Butcher dal 2019. La clip rivela che il nuovo show sarà una serie animata di carattere antologico e si articolerà in otto episodi, realizzati durante la lavorazione della terza stagione di “The Boys”. “Diabolical” condivide con lo show di cui Urban è protagonista lo stesso universo ma, stando alle dichiarazioni dell'interprete, sarà più pazzo, più diabolico e senza regole. Questo è lo spirito con cui i realizzatori si sono messi all'opera per creare questo prodotto del tutto inedito per il piccolo schermo. Le otto storie uniche debutteranno su Amazon Prime Video nella prima parte dell'anno, probabilmente prima del rilascio della stagione tre di “The Boys”, ma non ci sono ancora date ufficiali per l'uscita dei due contenuti.