The Boys 3, riprese finite: l'annuncio di Karl Urban

È ufficiale, le riprese della terza stagione di “The Boys” si sono concluse. Una produzione non semplice, considerando l’emergenza Covid in atto, il che rende i post pubblicati dai protagonisti dello show ancora più significativi.

Il post che ha di fatto annunciato al mondo la conclusione della lavorazione sul set è stato quello di Karl Urban , volto di Billy Butcher: “Un enorme grazie ai nostri spettacolari cast e crew per tutto il sangue, sudore e lacrime versati. Un grazie anche alla produzione e a Eric Kripke, che è riuscito a creare una stagione ancora più folle rispetto alle precedenti. Non vedo l’ora che possiamo vederla”.

The Boys 3, cosa sappiamo

Non è possibile sapere che direzione prenderà esattamente la serie ma Kripke ha fornito alcune informazioni su “The Boys 3”. Il finale della seconda stagione ha di fatto chiuso un importante ciclo narrativo. La squadra di Butcher si è formata, ha combattuto, ha perso, vinto, si è separata, ritrovata e ora è libera. La loro fedina penale è tornata a essere pulita ma gli equilibri paiono ben differenti.

Per la prima volta Hughie prova a guardare al futuro ma pare si stia cacciando in un guaio gigantesco. Vorrebbe poter lavorare fianco a fianco con la deputata Victoria Neuman ma non ha idea del segreto che la donna nasconde. Ha infatti tenuto ben nascosti i propri poteri e, dopo le morti provocate nella seconda stagione in tribunale, potrebbe rivelarsi il vero villain del prossimo arco narrativo.

Un’importante new entry sarà rappresentata da Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles. Sarà fianco a fianco di Patriota, che di certo non apprezzerà il fatto di dover dividere la scena con lui. Il suo personaggio viene presentato come il vero fondatore dei Sette. Senza di lui non vi sarebbe l’attuale sistema di super glorificati dal pubblico. Conoscendo la debolezza mentale di Patriota, però, lo scontro pare inevitabile.

Un piccolo regalo sarà infine fatto al pubblico. Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno infatti promesso ai fan di adattare “Herogasm”, ovvero uno degli archi più folli del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. Ci sarà spazio per questa storia nel sesto episodio.

Ecco il cast della serie: