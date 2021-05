The Boys 3, nuovo look per Jensen Ackles sul set: FOTO

Proseguono le riprese della terza stagione di “The Boys”, che vedrà l’apparizione di un nuovo personaggio cruciale. Si tratta di Soldier Boy , che sarà interpretato da Jensen Ackles . Un super che prenderà un po’ in giro la figura di Capitan America. È stato descritto come Patriota, prima dell’avvento sulla scena dei supereroi del personaggio interpretato da Antony Starr.

approfondimento

The Boys 3, riprese iniziate: foto dal set

Creata da Eric Kripke e prodotta, a livello esecutivo, da Seth Rogen ed Evan Goldberg, “The Boys” vanta il seguente cast protagonista:

Karl Urban

Jack Quaid

Antony Starr

Erin Moriarty

Jessie T. Usher

Laz Alonso

Chace Crawford

Tomer Capon

Karen Fukuhara

Aya Cash

Lo show è ispirato all’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. La trama è incentrata sul contrasto tra il gruppo dei protagonisti, capitanati da Butcher, e i supereroi che popolano la Terra, frutto di esperimenti da parte di una losca azienda, la Vought.

The Boys 3, dove eravamo rimasti

La seconda stagione di “The Boys” è stata presentata su Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW, dal 4 settembre al 9 ottobre 2020. Tanti gli eventi da ricordare, in vista della terza stagione.

Dopo un lungo periodo di separazione, Billy Butcher è tornato alla guida dei The Boys. I contrasti non sono mancati ma, come sempre, a riunire tutti è la necessità di far fronte alla minaccia rappresentata dai supereroi. Questi sono tutt’altro che simili agli esseri quasi perfetti dei fumetti. Sono i villain di questo show, anche se non tutti.

Scontro aperto nella seconda stagione con Patriota e Stormfront. Il passato di quest’ultima è ormai sotto gli occhi di tutti i protagonisti e la sua capacità di rigenerarsi la rende un nemico quanto mai temibile.

Butcher sogna ancora di poter liberare Becca, che non intende però lasciarsi alle spalle suo figlio Ryan. Questi è il frutto della violenza di Patriota, che ha trasmesso a lui i suoi poteri. È difficile per Butcher riuscire ad accettare tutto questo ma il finale di stagione riesce a chiudere le linee narrative principali. Ecco come: