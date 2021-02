The Boys 3, riprese iniziate: foto dal set

La terza stagione di “The Boys” è un passo più vicina, dal momento che sono ufficialmente partite le riprese per i nuovi episodi dell’acclamata serie TV. Quest’ultimo è prodotto da Amazon Prime Video e tratto dalla serie a fumetti omonima di Garth Ennis e Darick Robertson. L’adattamento per il piccolo schermo è stato ideato da Eric Kripke, Seth Rogen ed Evan Goldberg.

Il trio promette un vero e proprio spettacolo, così come un’enorme fedeltà alle pagine del fumetto, per quanto consentito. È stata anche pubblicata la prima foto dal set, che raffigura la statua di un eroe. Sia Kripke che il canale social ufficiale di “The Boys” non hanno specificato di chi si tratti. Stando agli elementi della statua, dovrebbe raffigurare Homelander. Molti fan hanno però dato il via a un dibattito sui social, iniziando a parlare di Soldier Boy.