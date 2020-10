The Boys, i bloopers della seconda stagione: VIDEO

Successo e critiche per “The Boys 2”, che è risultato però, come previsto, uno dei prodotti originali Amazon più visti sulla piattaforma Prime Video. I fan hanno adorato le tematiche trattate e alcune evoluzioni della storyline. Al tempo stesso però c’è chi ha criticato aspramente la scelta di distribuire un solo episodio alla settimana, così come il ritmo più compassato della narrazione.

Nessun dubbio però sulla messa in produzione della terza stagione, già annunciata, con Eric Kripke al lavoro sulla sceneggiatura. Per dare in pasto qualcosa di nuovo agli appassionati, dopo il season finale, si è però deciso di diffondere un filmato che raccoglie i migliori bloopers della seconda stagione, ovvero gli errori sul set.