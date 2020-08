The Boys 3, al cast si aggiunge Jensen Ackles come Soldier Boy

L'attore ha annunciato il nuovo ruolo con un post su Instagram: vestirà i panni del Supereroe originale, che dopo la Seconda Guerra Mondiale è diventato la prima super celebrità



Grandi novità per la terza stagione di The Boys 3, la fortunata serie di Amazon dedicata al mondo dei supereroi. Ad unirsi al cast sarà Jensen Ackles che vestirà i panni di Soldier Boy, come ha annunciato lui stesso su Instagram: “Continuavo a chiedermi cosa avrei fatto…quando Supernatural sarebbe finito quest’anno. Poi l'ho capito” ha scritto l'attore a corredo di un breve video.

Jensen Ackles sarà Soldier Boy approfondimento The Boys, ecco il trailer della seconda stagione La seconda stagione di The Boys arriverà su Amazon il 4 settembre, con nuovi episodi disponibili settimanalmente fino al 9 ottobre, ma la terza stagione è già in cantiere. Tra le novità, Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy. Per Ackles si tratta di una nuova serie dopo la fine di Supernatural nella quale per 15 stagioni ha interpretato il cacciatore di demoni Dean Winchester. Soldier Boy è uno dei primi Super presenti in The Boys, che dopo aver combattuto nella Seconda Guerra Mondiale è diventato una delle prime super-celebrità, simbolo della cultura americana (una sorta di Capitan America). Eric Kripke, regista sia di Supernatural che di The Boys, ha commentato l'ingresso di Jensen Ackles con entusiasmo: “Quand’ero bambino, avevo un sogno folle e impossibile: offrire a Jensen Ackles un lavoro retribuito. Sono felice di poter dire che il sogno si è avverato. Jensen è un attore straordinario e una persona ancora migliore, profuma di biscotti al cioccolato caldi e lo considero come un fratello. Nei panni di Soldier Boy, il primissimo Supereroe, porterà al personaggio tanto umorismo, pathos e pericolo. Non vedo l’ora di tornare sul set con lui e portare un po’ di Supernatural in The Boys”.

Jensen Ackles - ©Getty

The Boys, le novità della terza stagione approfondimento The Boys: un video riassume gli errori sul set della serie La terza serie di “The Boys” è stata annunciata durante il San Diego Comic-Con. Eric Kripke, creatore della serie, ha fatto sapere che le riprese cominceranno nel 2021, ma tutto dipenderà dall'evoluzione del Coronavirus(LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). A proposito del rinnovo della fortunata serie per la terza stagione, Vernon Sanders degli Amazon Studios ha dichiarato: “Eric Kripke e l’incredibile cast di The Boys continuano a regalarci una serie ricca d’azione, piena di sorprese e momenti imperdibili che hanno reso lo show una hit globale. Non potremmo essere più emozionati nel vedere Eric portare i Boys e i Super verso la terza stagione”. Tra le possibili new entry si era parlato anche di Jeffrey Dean Morgan (che in Supernatural ha interpretato il papà di Dean Winchester). Se però all'inizio sembrava cosa fatta, successivamente Eric Kripke ha spento l'entusiasmo dei fan. “È complicato. Vorrei riuscire ad accontentare tutti, ma lui è già parte di un altro show, e stiamo vivendo nell'era del Covid. Gli attori non possono più fare un salto a Toronto per un paio di giorni e poi tornarsene ad Atlanta nel giro di poche ore. Noi ci stiamo provando. Ora lo posso dire, molto dipende dal virus. Se riusciamo a tenerlo sotto controllo e alle persone viene permesso di viaggiare con più facilità, penso che possa accadere. Se non ci riusciamo, non posso fargli fare una quarantena di un tot di giorni per un ruolo da guest star quando è un regular di un altro show".

Jeffrey Dean Morgan - ©Getty