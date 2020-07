The Boys: un video riassume gli errori sul set della serie

Una delle serie originali Amazon più apprezzate è di certo “The Boys”, tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson. In un mondo popolato da supereroi, c’è chi li vede per ciò che sono in realtà ed è pronto a dar loro la caccia.

Dopo il successo della prima stagione e l’annuncio dell’arrivo della seconda, è stato diffuso un video esilarante che mostra tutti gli errori commessi sul set durante le riprese dei primi episodi andati in onda. Un modo per ritrovare i protagonisti dello show, guardandoli con occhi diversi. Battute mancate, pezzi di scenografia distrutti e molto altro, in attesa di poterli rivedere in azione.