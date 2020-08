The Boys, ecco il trailer della seconda stagione

Un’aggiunta al gruppo dei Super in grado di porsi sulla strada di Patriota, che potrebbe ritrovarsi a non essere più il capo che è sempre stato. Stormfront è in grado di volare, ha un’incredibile forza ed è capace di manipolare l’elettricità e il tempo. La sua migliore capacità è però quella di riuscire a modificare l’opinione pubblica a piacimento, sfruttando i social media.

Ecco la data indicata per il caricamento della seconda stagione. Dopo le prime foto e il teaser, è infine giunto il tempo per un vero e proprio trailer, che ha gettato luce sulle prossime avventure del gruppo di Billy Butcher , introducendo anche un nuovo personaggio: Stormfront .

Grande attesa per la seconda stagione di “ The Boys ”, una delle serie TV originali Amazon. Lo show è basato sul fumetto di Garth Ennis e ha stupito tutti con la prima serie di episodi. Un mix d’azione, splatter e black humour, pronto a tornare dal 4 settembre 2020 .

The Boys 2, cosa sappiamo

Nel finale della prima stagione Billy Butcher scopre che sua moglie è ancora viva. Ha avuto un figlio da Patriota ed è tenuta ostaggio della Voight. L’azienda si ritrova tra le mani un nuovo Super leader, “Stormfront”, che potrebbe portare il gruppo in una nuova fase, convincendo la massa a tifare per loro, così da entrare nell’esercito e difendere gli USA dai Super terroristi.

Billy Butcher intanto progetta un piano per riuscire a salvare sua moglie ma lui e il suo gruppo dovranno riuscire prima di tutto restare vivi. Sono infatti diventati dei bersagli in movimento. Tutti i Super sono sulle loro tracce e, come il trailer mostra chiaramente, ciò porterà a scene incredibili, come un motoscafo diretto nel ventre di una balena.