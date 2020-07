The Boys rinnovata, ecco una clip della stagione in arrivo

Anche se in versione rivista e limitata, il Comic-Con offre sempre importanti aggiornamenti sulle prossime produzioni cinematografiche e televisive. Tra i panel più attesi c’era di certo quello di “The Boys”, serie Amazon tratta dall’omonimo fumetto. I produttori esecutivi Seth Rogen ed Evan Goldberg hanno annunciato ai fan una grande notizia: lo show è stato rinnovato per una terza stagione. Ancor prima di poter apprezzare la seconda, i fan possono dirsi sollevati. Le avventure di Butcher e della sua squadra proseguiranno. Nella terza il gruppo si ritroverà a confrontarsi con un nuovo personaggio, interpretato da Jeffrey Dean Morgan.

È stato inoltre spiegato come ogni episodio della seconda stagione verrà seguito da un after show, tutto da gustare. I primi tre episodi di “The Boys 2” sono attesi per il 4 settembre e i fan non vedono l’ora. Se il mondo del cinema rallenta, modificando i propri calendari, da “Tenet” a “Mulan”, quello delle piattaforme streaming e delle reti televisive canoniche continua a proporre nuovi prodotti.