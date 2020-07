Sky Upfront, ecco tutte le nuove serie tv targate Sky

Da 'We Are Who We Are' a 'Petra', passando per 'Romulus', 'I delitti del BarLume', 'Anna', 'Cops - Una banda di poliziotti', 'Speravo de morì prima' e 'A casa tutti bene - La serie', le produzioni Sky Original della stagione televisiva 2020/2021 sono veramente tante

Storie uniche e originali, dei migliori talenti internazionali e italiani, e con alcuni tra i volti più amati. Sono questi gli ingredienti delle produzioni Sky Original, apprezzate da pubblico e critica. Dal Premio Oscar® Paolo Sorrentino e Stefano Sollima, protagonisti di inizio 2020 rispettivamente con The New Pope e ZeroZeroZero, a Niccolò Ammaniti, Luca Guadagnino, Matteo Rovere, Maria Sole Tognazzi. Da un artista come Salmo ai talentuosissimi fratelli D’Innocenzo e, da oggi, anche Gabriele Muccino: grandi autori del cinema e della serialità italiana e internazionale hanno lavorato o stanno lavorando su progetti originali Sky che segneranno i mesi a venire.

approfondimento X Factor 2020, il 17 settembre parte viaggio nella musica di Sky Uno Senza dimenticare gli interpreti più apprezzati, dal genere comedy al drama: Paola Cortellesi che diventa Petra, dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett; Claudio Bisio e un team di bravissimi attori italiani, diretti da Luca Miniero in Cops – Una banda di poliziotti; Kasia Smutniak che, dopo il successo di Diavoli con Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, subito rinnovata per una seconda stagione, sarà la protagonista di Domina, un dramma storico più attuale che mai nonostante l’ambientazione nell’Antica Roma, con un grande cast internazionale in una epica saga familiare che riporta in vita le incredibili storie vere delle donne che crearono una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi. E ancora, appena annunciato, Pietro Castellitto, in giallorosso nell’attesissima serie dedicata a Francesco Totti, Speravo de morì prima, proprio nei panni numero 10 della Roma. Infine l’attesissima quinta stagione di Gomorra. Un impegno che Sky porta avanti sempre più solidamente e ambiziosamente con Sky Studios, l’hub di produzione e sviluppo pan-europeo nato poco più di un anno fa. Un modello di successo, che ha già riscosso numerosi riconoscimenti internazionali come i 10 Emmy Awards e i 2 Golden Globes vinti da Chernobyl, la serie Sky e HBO sul disastro nucleare del 1986. Attualmente sono oltre 50 i titoli scripted targati Sky Original in produzione in Europa. Ecco i titoli che vedremo prossimamente su Sky.

approfondimento "Speravo de morì prima", ecco la serie tv Sky su Francesco Totti PETRA (dal 14 settembre su Sky Cinema) - Paola Cortellesi protagonista di quattro gialli al femminile ispirati alle storie (pubblicate in Italia da Sellerio) della detective di Barcellona più famosa al mondo, Petra Delicado, il personaggio creato alla metà degli anni ‘90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett. Ispettrice della mobile di Genova, dall’archivio Petra si ritroverà catapultata in prima linea a risolvere dei casi di omicidio e di violenza, assieme al viceispettore Antonio Monte - interpretato da Andrea Pennacchi - poliziotto vecchio stampo prossimo alla pensione, ricco di saggezza umana e grandi intuizioni. Due matrimoni falliti alle spalle, libera da legami sentimentali, fuori dagli schemi e alla continua ricerca del suo posto nel mondo, grazie al nuovo incarico Petra saprà rimettersi in gioco non solo professionalmente. Prodotta con Cattleya - parte di ITV Studios - in associazione con Bartlebyfilm. WE ARE WHO WE ARE (a ottobre su Sky Atlantic) - Una storia di formazione targata Sky-HBO e diretta da Luca Guadagnino, che è anche showrunner e sceneggiatore (con Paolo Giordano e Francesca Manieri). Protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia. We Are Who We Are è una serie Sky Original prodotta da The Apartment e Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward. ROMULUS (in autunno su Sky Atlantic) - Fra storia, leggenda e rivoluzione, l’epico racconto della nascita di Roma in una serie Sky Original creata e diretta da Matteo Rovere, che firma per la prima volta un progetto per la TV. Andrea Arcangeli, Marianna Fontana e Francesco Di Napoli guidano un cast di straordinario talento in una storia di sopravvivenza girata in protolatino e ambientata otto secoli prima di Cristo, in un mondo primitivo e brutale nel quale il destino di ognuno è deciso dal potere implacabile della natura e degli dei. Prodotta da Sky, Cattleya e Groenlandia e composta da dieci episodi aperti da una evocativa sigla cantata da Elisa, Romulus è il racconto di questo mondo visto attraverso gli occhi di tre ragazzi segnati dalla morte, dalla solitudine e dalla violenza: Iemos, Wiros e la giovane vestale Ilia.

approfondimento “A casa tutti bene”, la prima serie tv firmata da Gabriele Muccino COPS – UNA BANDA DI POLIZIOTTI (prossimamente su Sky Cinema) - Una commedia irriverente in due storie, che raccontano un pezzo della provincia italiana da un punto di vista diverso, quello della polizia. Diretta da Luca Miniero – regista di Benvenuti al Sud, uno dei maggiori successi del cinema italiano degli ultimi anni – Cops mette in fila un cast corale con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, a interpretare personaggi carichi di debolezze e difetti ma anche di tanta umanità e simpatia. Poliziotti per caso, che diventano poi poliziotti per scelta, i “cops” orbitano intorno alla centrale di Polizia di Apulia, in un piccolo centro del sud Italia a pochi chilometri da Lecce. Il commissariato è destinato a chiudere per assenza di crimini e per il gruppo di poliziotti c’è solo una possibilità per non essere licenziati: creare loro stessi dei reati in città. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops – Una banda di poliziotti è uno Sky Original, prodotto da Sky e Drymedia con la produzione esecutiva di Picture Show, in associazione con Memfis Film e il sostegno di Apulia Film Commission. I DELITTI DEL BARLUME (due nuove storie prossimamente su Sky Cinema) - Sono attualmente in corso le riprese delle due nuove storie de “I Delitti del BarLume”, la fortunata collection Sky Original prodotta da Sky in coproduzione con Palomar, con la regia di Roan Johnson. Anche quest’anno non mancheranno tutti i personaggi più amati dal pubblico del BarLume: il “barrista” Massimo (Filippo Timi), il Commissario Fusco (Lucia Mascino), il divertentissimo quartetto uretra con Emo (Alessandro Benvenuti), Gino (Marcello Marziali), Pilade (Atos Davini) e Aldo (Massimo Paganelli), la Tizi (Enrica Guidi) e la strana coppia composta da Beppe Battaglia (Stefano Fresi) e Paolo Pasquali (Corrado Guzzanti). Sempre tratte dal mondo dei libri di Marco Malvaldi, anche queste due storie avranno al centro dei casi da risolvere, con l’immancabile comicità dei personaggi che ruotano attorno al BarLume di Pineta, l’immaginario paesino toscano che nella realtà ha le sembianze di Marciana Marina sull’Isola d’Elba, che da otto anni è la “casa” del BarLume. DOMINA (nel 2021 su Sky Atlantic) - L’Antica Roma rivive, più attuale che mai, in un dramma epico con Kasia Smutniak protagonista nei panni di Livia Drusilla, che dopo numerose avversità riesce a diventare la donna più potente del mondo allora conosciuto. Insieme a lei un grandissimo cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Isabella Rossellini (Velluto Blu), Liam Cunningham (Il Trono di Spade) e Claire Forlani (Vi presento Joe Black). La storia segue il viaggio e l’ascesa di Livia, guidata da un profondo desiderio di vendicare il padre e di garantire il potere ai suoi figli. Con i costumi del Premio Oscar Gabriella Pescucci, Domina è una saga familiare viscerale e autentica, capace di riportare in vita le incredibili storie vere di quelle donne che hanno creato una delle dinastie più durature e affascinanti di tutti i tempi. Prodotta da Fifty Fathoms e Sky Studios, con Cattleya nel ruolo di executive production service. ANNA (working title) (nel 2021 su Sky Atlantic) - Creata e diretta da Niccolò Ammaniti dal suo romanzo omonimo, Anna è un racconto distopico ambientato in un mondo devastato da un virus, in cui in cui gli esseri umani vivono solo quattordici anni. Si tratta del secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora per Sky dopo il successo de Il Miracolo. Anna, la protagonista interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto, scelta fra oltre duemila candidate, è una ragazzina cocciuta e coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino rapito. Fra i grandi spazi deserti di un'isola – la Sicilia - riconquistata dalla natura e selvagge comunità di sopravvissuti, ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti) con le istruzioni per farcela. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove. Niccolò Ammaniti è showrunner e regista della serie, di cui firma la sceneggiatura con Francesca Manieri. Anna è una serie Sky Original prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte di Fremantle, in coproduzione con ARTE France e Kwaï.

SPERAVO DE MORÌ PRIMA - La serie su Francesco Totti (titolo provvisorio, su Sky e NOW TV nel 2021) - diretta da Luca Ribuoli, una serie originale Sky prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dall’opera “UN CAPITANO” di Francesco Totti e Paolo Condò, edita da Rizzoli Libri S.p.A. Una serie scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu. Le riprese prendono il via in questi giorni a Roma. Un racconto in sei episodi sugli ultimi due anni di carriera del leggendario numero 10 della Roma, la fine del suo lungo percorso con la maglia giallorossa - rimasta sempre la stessa per 27 anni -, un uomo divenuto con gli anni simbolo e bandiera di un’intera città, e non solo. Un dramedy che unirà l’epica sportiva da vero fuoriclasse del calcio italiano e mondiale, raccontato nel complesso periodo prima del ritiro - includendo le immagini d’archivio dei momenti più esaltanti della sua carriera - e la vita privata di un uomo coraggioso e semplice, autoironico e romanissimo, legato da sempre alla sua città e al calcio. Nel cast Pietro Castellitto, Greta Scarano, Monica Guerritore, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro Bardani, Gabriel Montesi, Marco Rossetti, Eugenia Costantini, Federico Tocci. A CASA TUTTI BENE – LA SERIE (primo ciak nella primavera 2021) - La prima serie TV firmata da Gabriele Muccino. Una serie Sky Original (insieme a Lotus Production, una società Leone Film Group), reboot dell’omonimo film campione di incassi nel 2018 del regista vincitore del David di Donatello. Un family drama in otto episodi scritti da Gabriele Muccino, Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. La famiglia: talvolta porto sicuro, talvolta principale ostacolo alla felicità individuale. Fuggire o restare? Andarsene o resistere? Un segreto legato a una dolorosa vicenda del passato torna all’improvviso nelle vite dei Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta, da quarant’anni uno dei più rinomanti locali della Capitale, nel rione Trastevere. Carlo, con la nuova compagna Ginevra, e la sorella Sara sono sempre lì, tutti i giorni, ad aiutare i genitori Pietro e Alba. Unico assente Paolo, il fratello artista, che nessuno sa dove sia. Un giorno, però, un evento inaspettato sconvolge gli equilibri familiari. I Mariani, un altro ramo della famiglia, reclamano un posto all’interno dell’attività, minacciando di far riemergere un terribile segreto dal passato dei Ristuccia che ancora oggi ha delle profonde conseguenze nelle vite dei protagonisti. IN-HOUSE PRODUCTION SKY STUDIOS PER L’ITALIA - Di recente annunciate le nuove in-house production di Sky Studios per l’Italia, nel segno del talento e della creatività: la prima serie TV - attualmente in fase di scrittura - di due giovani talenti purissimi, Fabio e Damiano D’Innocenzo, rivelazione del cinema italiano degli ultimi anni grazie al loro folgorante esordio con La terra dell’abbastanza e all’exploit di Favolacce, la fiaba nera con cui hanno conquistato l’Orso d’oro per la miglior sceneggiatura all’ultima Berlinale; e Blocco 181 (working title), il primo progetto televisivo in assoluto di Salmo, ambientata nella periferia di Milano, tra le comunità multietniche. Una storia d’amore, di conflitti generazionali, emancipazione femminile e, soprattutto, di lotta per la conquista del potere, per una serie di cui l’artista rap sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale oltre ad avere un ruolo nel cast. Inizio riprese previsto nel 2021. CLICCA QUI: La stagione tv 2020/2021 su Sky: guida a tutti i film, le serie e gli eventi sportivi Ci sono poi le grandi produzioni europee Sky Original, alcune già andate in onda, come Das Boot 2, ma assolutamente da recuperare, altre invece attualmente in onda, come l’avvincente Gangs of London, altre ancora in arrivo prossimamente, come Riviera 3, The Third Day e A Discovery of Witches 2.