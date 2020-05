“Il mio personaggio è un insegnate di boxe, sta cercando di scappare dal passato perché nel passato faceva il cavallino, il termine è coca delivery”. Così Salmo, uno dei protagonisti più autorevoli del mondo della musica, ospite di Sky Tg24 svela in anteprima il suo personaggio in “ Blocco 181”, la nuova in house production di Sky Studios per l’Italia. Salmo, oltre ad avere un ruolo nel cast, sarà produttore creativo, supervisore e produttore musicale della serie Sky Original. Si tratta del primo progetto televisivo in assoluto dell’artista rap.