"Speravo de morì prima", ecco la serie tv Sky su Francesco Totti

Durante l’evento Back to Next sulla nuova programmazione Sky è stata annunciata “Speravo de morì prima”, la serie su Francesco Totti (titolo provvisorio) diretta da Luca Ribuoli, prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Kwaï, tratta dal libro ”Un capitano” di Francesco Totti e Paolo Condò, edito da Rizzoli. Le riprese partono in questi giorni a Roma e vedono come interpreti Pietro Castellitto nel ruolo di Totti, insieme a Greta Scarano (che sarà invece Ilary Blasi), Monica Guerritori, Gianmarco Tognazzi, Giorgio Colangeli, Primo Reggiani, Alessandro Bardani, Gabriel Montesi, Marco Rossetti, Eugenia Costantini, Federico Tocci. Il video di presentazione è stato registrato prima del DPCM del 4.3.2020.