X Factor, il 17 settembre parte il viaggio nella musica di Sky Uno

Essendo un nuovo inizio, non può mancare una nuova formazione per i giudici del talent show di Sky prodotto da Fremantle: si tratta di Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika. Quattro artisti molto diversi, due ritorni in famiglia e due new entry ma un unico obiettivo: identificare i dodici giovani artisti che durante le varie fasi di selezioni si distingueranno per originalità, identità, passione e proposta musicale. Perché al centro dello show che sta già scaldando microfoni e scenografie in questa fase di cambiamento epocale, ci sono loro, i concorrenti, la loro musica, i loro sogni, i loro valori.