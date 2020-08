Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime news. DIRETTA

Da giovedì 20 agosto chi arriva all'aeroporto di Malpensa dai paesi considerati a rischio, come Spagna, Grecia, Malta e Croazia, potrà fare il tampone. Questa possibilità non è prevista all'aeroporto di Linate, dove gli spazi non lo consentono. E' quanto comunica l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera in una nota. "Da giovedì a Malpensa i viaggiatori potranno fare il test virologico - spiega l'assessore - grazie ai volontari della Protezione Civile, agli operatori sanitari dell'ATS Insubria, delle ASST Sette Laghi e Valle Olona". A Linate, gli spazi disponibili non rendono possibile l'effettuazione dei test ( Disagi per i test a chi rientra dall'estero ).