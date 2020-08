3/22 ©Ansa

In Toscana, precisamente a Massa Carrara, secondo quanto riferito dalla Asl Toscana nordovest, è stato individuato un focolaio che riguarda tre cittadini domenicani. Sempre a Carrara è stato rilevato un quarto caso, autonomo dal nuovo focolaio. In provincia di Lucca, un nuovo positivo è risultato a Castelnuovo di Garfagnana, mentre in Versilia ci sono sei nuovi casi - quattro a Massarosa e due a Viareggio -, tutti rientri dall'estero e relativi contatti stretti. Anche a Pisa c'è un nuovo caso per rientro dall'estero

