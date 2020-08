Coronavirus, Ryanair: -20% voli a settembre e ottobre per nuovi casi

La compagnia low cost, che finora aveva previsto di raggiungere il 70% della sua capacità a settembre, ha spiegato in un comunicato che non ha altra scelta che rivedere il numero di voli previsti, in particolare verso Francia e Spagna, i due Paesi su cui il governo britannico impone la quarantena

La compagnia aerea irlandese Ryanair ha annunciato una riduzione del 20% del numero dei suoi voli a settembre e ottobre, a causa del calo delle prenotazioni dovuto all'aumento dei casi di coronavirus in Europa almeno fino al 7 settembre per non favorire la diffusione dei contagi da coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). La compagnia low cost, che finora aveva previsto di raggiungere il 70% della sua capacità a settembre, ha spiegato in un comunicato che non ha altra scelta che rivedere il numero di voli previsti, in particolare verso Francia e Spagna, i due Paesi su cui il governo britannico impone la quarantena.