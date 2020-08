Coronavirus in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 17 agosto

Secondo il bollettino del 16 agosto, sono 479 i nuovi casi e 4 i morti nelle ultime in 24 ore. Sono 36.807 i tamponi analizzati (IL BOLLETTINO). Il governo, nel vertice con le Regioni, ha disposto la chiusura di discoteche e sale da ballo anche all'aperto, e l'obbligo di mascherina tra le 18 e le 6 nei luoghi pubblici soggetti ad assembramenti. Al via da oggi i test rapidi all'aeroporto di Fiumicino per chi rientra da Croazia, Spagna, Malta e Grecia. Stretta nelle discoteche solo in Veneto e Emilia Romagna. Mascherine obbligatorie all'aperto in Francia e Spagna. Coprifuoco in alcune zone della Grecia.