Nei principali aeroporti italiani sono iniziati i test sui passeggeri, dopo l'ordinanza del ministro della Sanità Roberto Speranza che impone tamponi gratuiti per i viaggiatori provenienti da zone a rischio, come Malta, Spagna, Croazia e Grecia, da fare su base volontaria, entro 48 ore dall'arrivo in Italia. Una spedizione di 30mila test rapidi per l'individuazione del Covid-19 è arrivata a Roma per essere distribuita metà nello scalo di Fiumicino e l'altra metà a Ciampino

