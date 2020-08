1/20 ©Ansa

Continua a salire la curva dei contagi in Italia. Preoccupano ora molto i minifocolai che si stanno registrando nel nostro Paese, spesso a causa del rientro dalle vacanze sia in Italia che in altri Paesi. L'ultimo rapporto settimanale congiunto di Iss e ministero della Salute, sottolinea come l'indice Rt nazionale sia a 0.96, coni casi asintomatici che stanno crescendo

