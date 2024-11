Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 novembre: la rassegna stampa

Il mandato d'arresto della Cpi nei confronti di Netanyahu e le parole del presidente russo Putin sull'escalation del conflitto in Ucraina a "guerra globale" sono le due notizie che aprono gran parte dei nostri giornali nazionali. Poi ancora il ritiro di Gaetz in Usa a ministro della Giustizia, la costituente del M5s, le polemiche per le parole di La Russa sulla panchina contro la violenza sulle donne al Senato, la vittoria dell'Italia in Coppa Davis e la vendita per 6,2 mln della banana sul muro di Cattelan