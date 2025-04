Meteo, in arrivo crollo termico con venti, temporali e neve: ecco dove

Nelle prossime ore sono previste masse d’aria fredda con la Bora che si estenderà dalle regioni di Nordest verso la Valle Padana, per poi scivolare lungo l’area adriatica del Centro e del Sud. Si svilupperanno anche dei temporali, sul distretto adriatico del Centro, ma con rapido coinvolgimento di alcune aree del Sud, in particolare la Puglia ed il distretto appenninico. Neve sull’area appenninica centrale a quote anche inferiori ai 1000 metri sul versante adriatico e più in alto su quello tirrenico

L’arrivo di masse d’aria fredda

Come detto, sono previste masse d’aria fredda soprattutto a partire dal primo pomeriggio, con la Bora che si estenderà dalle regioni di Nordest verso tutta la Valle Padana, per poi scivolare in maniera decisa lungo l’area adriatica del Centro e del Sud. Nel corso della giornata di oggi, domenica 6 aprile, si svilupperanno anche dei temporali, in primis sul distretto adriatico del Centro, ma con rapido coinvolgimento di alcune aree del Sud, in particolare la Puglia ed il distretto appenninico. Passando le ore, il maltempo si sposterà poi sul lato tirrenico del Centro e su tutto il Sud peninsulare, dove gli esperti prevedono l’arrivo di altre piogge, oltre che di temporali anche forti con possibili grandinate. La neve può sopraggiungere sull’area appenninica centrale a quote anche inferiori ai 1000 metri sul versante adriatico e più in alto su quello tirrenico.

L’allerta della Protezione Civile

Dunque, come conferma anche il bollettino emanato dalla Protezione Civile, “la discesa di un nucleo freddo attraverso i Balcani, associato a correnti settentrionali, interesserà marginalmente anche la nostra Penisola con un’intensificazione della ventilazione ad iniziare dai settori nord-orientali del Paese”. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso, in particolare, prevede per oggi, domenica 6 aprile, “venti forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Provincia Autonoma di Bolzano, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana, in estensione al mattino all’Abruzzo e successivamente ad Umbria, Lazio e Molise”. Oltre che possibili mareggiate lungo le coste esposte. In virtù di ciò, è stata diramata un’allerta gialla su Abruzzo, Basilicata e settori di Molise e Calabria. Ma non solo perché l’allerta meteo di colore giallo è stata segnalata anche su tutta la Toscana per vento forte. L'avviso di criticità è stato emanato dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale ed avrà valore dalle ore 12 per tutta la giornata di domenica 6 aprile. Dalla tarda mattinata venti da Nord Est in rapido rinforzo faranno registrare raffiche fino a 60-80 km/h. Il fenomeno sarà possibile su tutte le aree del territorio toscano. Possibili raffiche ancora più forti sui rilievi dell'Appennino, sulle zone sottovento in alta collina, sulla costa e nell'Arcipelago. Attesi anche brevi temporali sulle zone centro-meridionali, in particolare nelle province di Arezzo, Siena, Grosseto, basso pisano e livornese.