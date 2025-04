Meteo, clima asciutto ma ondata freddo in arrivo nel weekend

Nel fine settimana cieli limpidi in Italia salvo qualche precipitazione al Sud nel pomeriggio di sabato. Per domenica previste invece temperature in forte calo

Il primo weekend di aprile inizierà con tempo stabile in Italia, nonostante l’aria fredda in discesa verso i settori orientali del continente. Nel Nord della Penisola nella giornata di sabato non sono attese particolari variazioni con cieli sereni, salvo qualche addensamento su Alpi e Prealpi. Cieli tersi e meteo stabile anche al Centro. Mentre al Sud e sulle Isole Maggiori instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci sulle zone interne di Puglia, Calabria e Sicilia.

Freddo in arrivo domenica

Previsto per domenica l’arrivo del fronte freddo con temperature in picchiata, anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Possibili fenomeni atmosferici sui settori adriatici e al Sud con neve sull'Appennino fino a quote medio-basse. Per la prossima settimana, gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano rivelano ancora un robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente e correnti fredde in discesa sull'Europa orientale. L’Italia dovrebbe rimanere al bordo con condizioni meteo perlopiù stabili e temperature in media o poco inferiori.