Omicidio Cerciello, condanna definitiva a 15 anni per Elder

La Procura generale e i difensori non hanno impugnato la sentenza di appello bis del 3 luglio scorso. Per l'altro imputato Gabriele Natale Hjorth, invece, si attende la Cassazione. L'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega è avvenuto a Roma nel luglio del 2019

Definitiva la condanna a 15 anni e due mesi per Lee Elder Finnegan, uno dei due giovani americani accusato dell'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega avvenuto a Roma nel luglio del 2019. La Procura generale e i difensori dell'imputato, infatti, non hanno presentato ricorso contro la sentenza, dello scorso 3 luglio, con cui i giudici della Corte d'Appello di Roma avevano ridotto la pena di Elder condannato all'ergastolo in primo grado, a 22 anni in appello e, dopo un passaggio in Cassazione, infine, a 15 anni e 2 mesi nel corso dell'appello bis. Elder è detenuto nel carcere di Opera.