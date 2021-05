Omicidio del carabinierie Cerciello Rega, le tappe della vicenda

1/17 Foto Ansa/Ipa

La notte tra il 25 e il 26 luglio del 2019 viene ucciso a Roma Mario Cerciello Rega, vicebrigadiere in servizio alla caserma dei Carabinieri di piazza Farnese. Fatali per il militare undici coltellate inferte dopo una colluttazione con due ragazzi americani in vacanza nella Capitale, arrestati in albergo poche ore dopo: Lee Finnegan Elder e Gabriel Natale-Hjorth, 19enni. Nel febbraio 2020 comincia il processo contro i due giovani e il 5 maggio 2021 arriva la sentenza di primo grado: ergastolo per entrambi

