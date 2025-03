Omicidio Cerciello Rega, Cassazione dispone nuovo appello per Hjort

I giudici saranno chiamati a valutare al ribasso l'accusa di concorso anomalo in omicidio. Hjorth era stato condannato a 11 anni e 4 mesi. Per l'imputato è stata riconosciuta come irrevocabile la penale responsabilità

La Cassazione ha disposto un nuovo appello, il terzo, per Gabriel Natale Hjort, il cittadino americano coinvolto nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega , limitatamente al trattamento sanzionatorio ( LE TAPPE DELLA VICENDA ). I giudici saranno chiamati a valutare al ribasso l'accusa di concorso anomalo in omicidio. Hjorth era stato condannato a 11 anni e 4 mesi. Per l'imputato è stata riconosciuta come irrevocabile la penale responsabilità. In accoglimento del ricorso delle parti civili la Corte di Cassazione ha inoltre annullato la sentenza di appello bis agli effetti civili, nei confronti sia di Hjorth che di Finnegan Lee Elder, condannato in via definitiva a 15 anni e due mesi, e ha, infine, dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale.

Il ricorso della Procura generale

Al vaglio dei Supremi giudici si era arrivati dopo il ricorso presentato anche dalla Procura generale dopo che nel secondo processo di appello non erano state riconosciute le aggravanti per Hjorth che già da mesi si trova nel regime degli arresti domiciliari in una villetta della nonna a Fregene, sul litorale romano. Nell'impugnazione il pg faceva riferimento proprio al ruolo avuto da Natale in quella tragica notte di sei anni fa. Il pg, in relazione alla "contraddittorietà della motivazione e manifesta illogicità" della sentenza di luglio scorso scrive che "Natale nulla ha fatto perché Elder non portasse il coltello" poi utilizzato per uccidere il militare dell'Arma.

La storia del processo

Nel processo di primo grado i due giovani americani vennero condannati all'ergastolo. Una pena poi ampiamente rivista al ribasso dopo una prima pronuncia della Cassazione. Al secondo processo di appello si era arrivati dopo che i Supremi giudici avevano annullato per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (fattispecie per cui è stato poi assolto). Per Hjorth, che era stato condannato a 22 anni, l'annullamento con rinvio riguardava l'accusa di concorso in omicidio.